ГОШО БОЕЦА – ОТ ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ, ПРЕЗ ЧЕРЕПА И ТРАКТОРА, ДО НЕЛЕГАЛНИТЕ АРАБИ. КОЙ МУ ПЛАЩА?

Една от големите мистерии, над която журналисти, общественици и дори политици от т.нар. “десен” спектър си блъскат главата години наред, е кой финансира меко казано разточителния начин на работа (но и на живот в най-битов план), демонстриран от самонареклото се “гражданско движение” БОЕЦ, оглавявано от Георги Георгиев. Въпреки, че не показват външни прояви на охолство, а тъкмо напротив - заемат позата на бедни и тормозени радетели за правдата, по-прецизно вглеждане в шумните им акции сочи, че подобна дейност трудно се осъществява без финансово рамо. Но дори да се абстрахираме от пряката им дейност, безспорен факт е, че за Георгиев няма данни да се води някъде на работа (извън собственото си НПО), не развива бизнес, съпругата му пък е със сериозни здравословни проблеми и е трудно да допуснем, че с нейните доходи се издържат мъж и семейство. Да не говорим, че в БОЕЦ работят и други “у̀дарници”, чиито лица сегиз-тогиз попадат в кадър при собственоръчно изработените им клипове.

Да, маската на “хъшове”, препитаващи се от дарения на съмишленици, определено повдига множество питания. А отговори все така липсват. Без да имаме претенции, че с този материал бихме разкрили загадката, представяме на вниманието Ви някои любопитни свързаности, които самите те не крият.

Гошо Боеца неотдавна изпадна в тежка паника, т.к МВР залови 25 нелегални араби, обитаващи дълго време апартаменти, разположени врата до врата с офиса на НПО-то му в столична кооперация. Припомняме, че ДАНС и полицията т.г. извършиха операция по залавяне на мигранти, които до тогава необезпокоявано се подвизаваха на метри от самообявилия се за борец срещу мафията. Дали това е чисто съвпадение, или босовете, вкарващи араби и всякаква друга измет у нас са имали познанство с Георгиев, можем само да гадаем. По-притеснително е как лицето, претендиращо да има навременна информация от службите за ключови фигури от управлението, е пропуснало да се запознае кой живее зад съседната стена на канцеларията му. Още по-куриозно е, че той се опита да изкара акцията като атака срещу ГД БОЕЦ, което беше категорично опровергано от органите на реда. От столичната полиция уточниха, че в сградата, в която се намира офиса на БОЕЦ, е извършена операция по сигнал за настанени чужди граждани. В различни апартаменти са установили 25 души от арабски произход, сред които и издирван.

„Не отговарят на истината твърденията за проверяван офис на НПО, разположен в същата сграда“, се казва в съобщението.

Категорично не отговарят на истината твърденията за проверяван офис на НПО, разположен в сграда в центъра на София, в която по сигнал бе извършена проверка и в различни апартаменти бяха установени 25 лица от арабски произход, един от които е обявен за общодържавно издирване”, допълниха от МВР.

Дейността на бореца срещу корупцията Георги Георгиев, по-известен като Гошо Боеца покрай своята организация „БОЕЦ”, е била финансирана от Алексей Петров, твърди сподвижник на видинчанина, цитиран през 2024 г. от сайта “Народ”. Статията разказва за меко казано куриозни познанства на членове на ГДБОЕЦ и представители на фирмите около Трактора, както и за поръчки, които Гошо се е опитал да изпълни. Не особено талантливо, но пък сърцато. Но нека не вдигаме костите на мъртъвци и се съсредоточим върху живите представители на ъндърграунда.

Поръчител на зверско убийство, изпълнено от бивш офицер на комунистическите служби е финансирал с 35 000 лева Гражданско сдружение БОЕЦ през октомври 2020 г., гръмнаха множество сайтове през 2022 г. Освен зверският показен разстрел, на съвестта на въпросния крими елемент тежали множество заплахи за физическа разправа, зверски побои, рекет и изнудване, а също и ощетяване на държавната хазна с десетки милиони левове, ако вярваме на обвинителния акт срещу него. За парите му се говори, че идвали от сделки с руски олигарси, приближени до Путин. Рашките давали да върти парите им срещу солидни протекции пред родните власти. Наши източници се кълнат, че престъпният бос (чието име се пази в редакцията ни) бил платил тлъстия рушвет на Георги Георгиев под формата на дарение за БОЕЦ. В замяна той поискал “деликатна” услуга – от убиец и криминален тип, арестуван по няколко члена от НК и НПК, да се превърне в борец за демокрация и правов ред, и в жертва на съдебната система. Връзката между обвиненият за убийство баровец, чиято анонимност умишлено запазваме на този етап, и “Жоро Боеца” станала през близка на сърцето му активистка, въртяща цялата комуникация на НПО-то. Тъй като тя имала близки фискални отношения с криминалния тип, лесно го убедила, че Георги Георгиев е най-правилният човек, който ще изпере имиджа му и за по-малко от година ще го превърне в “българският Навални”. Задачата изисквала БОЕЦ да стартира кампания по оневиняването му, претендирайки, че задържането му е по политически причини и най-вече заради участие в протестите срещу ГЕРБ. Всичко това не струвало и един лев, тъй като минавало под знаменателя на общата пропаганда, но въпреки това 35-те бона били грижливо надиплени в касата на БОЕЦ.

За да не буди подозрение, парите за фиктивното дарение на БОЕЦ били дадени като заеми на 35 физически лица “среден клас” – бармани и сервитьори, счетоводители, банкови служители, шофьори, охранители и дори две жени, осигуряващи се като домашни помощници. Всеки от тях е трябвало да преведе по плюс минус 1000 лв. по сметката на Жоро от Видин. Тъй като даренията съвпаднали по време с летните протести срещу кабинета “Борисов”, те минали в графата “будна гражданска съвест” и не предизвикали интерес у НАП. Развръзката дошла, когато един от мнимите дарители получил писмо от данъчните да обясни произхода на получен кредит от физическо лице. Притеснен да не “изяде дървото”, човечецът разказал на инспекторите цялата история от А до Я. Жена му работела в една от фирмите на въпросния крими бос (който по онова време търкал наровете в ареста) и получила задача да намери поне един човек, който да направи дорение на БОЕЦ. На следващия ден тя завела мъжа си и той чинно подписал договор за заем, а след месец парафирал втори документ, че си е върнал борча. Несъответствията между доходите и разходите усъмнили данъчните и така чорапът започнал да се разплита, стигайки до истинския дарител на БОЕЦ.

Източници от медийната гилдия споделиха и притеснения, че е твърде възможно (наред с другите хипотетични източници на доходи), финансов донор на БОЕЦ да е Васил Божков, доколкото интересите на бившия беглец в Дубай подозрително съвпадаха с активностите на Георгиев, особено по площадите. Дали това предположение някога ще се потвърди - остава да видим.

Безспорен факт обаче е, че той е считан за протеже на банкера-беглец Цветан Василев. Георги Георгиев от „БОЕЦ“ има дълъг опит в защитата на тезите на обвиняемия за фалита на КТБ. Той също така е в топли отношения с Бойко Атанасов и Лозан Панов и съществуват сериозни съмнения дали финансирането на организацията му не се осъществява с „белградски“ пари от Цветан Василев.

“Боецът” е с повдигнато обвинение от Районната прокуратура във Видин за причиняване на леки телесни повреди и хулиганство. Причината – нахвърли се с юмруци срещу телевизионен екип на „Канал 3“, които настоятелно задаваха въпроси около финансирането на „БОЕЦ“.

Въпреки разменени обвинения кой кого е предизвикал, тогава медицинската експертиза сочеше, че журналистът и шофьорът на медията са с „контузия на дясна челно слепоочна област с оток и зачервяване“ и „контузия на лява скулна област с оток и зачервяване, довело до болка и страдание“.

Припомняме, че Георгиев бе бивш верен последовател на Бойко Борисов, а след това най-големият му враг, сега отново изплува на повърхността, този път като последна надежда за група политически удавници от регионален калибър. С какво очи този човек, осъждан за побой над журналисти, близък до Цветан Василев, ще се явява съдник и защитник на обществения морал, питат журналисти от медията “Днес България”.

„Боец“ за справедливост или боец за лични облаги?

Георги Георгиев с фанатично усърдие някога е гледал Борисов в очите и е изричал: „Вярвам ти безпрекословно, генерале“. Но след като беше изхвърлен от ГЕРБ заради мистериозно изчезнали партийни парични средства във Видин, той внезапно се превърна в „разобличител“. Изглежда, че мотивацията му за „борба“ зависи единствено от личните му интереси.

Георги Георгиев не само че е осъден, но и снимките му с Цветан Василев, основния обвиняем по мегаделото „КТБ“, обикалят социалните мрежи. Дали този човек е новият символ на справедливостта, или просто поредната марионетка в политическия театър? Да не забравяме, че същият този Георгиев, който претендира да бъде гласът на народа, бе транспортиран във ВМА по време на пандемията, докато обикновените граждани умираха по болниците без шанс за медицинска помощ. Къде беше тогава борецът за народна правда? Или истината е, че борбата му е удобна само когато му носи лична изгода?

Кой е Георгиев, че да иззема функциите на правосъдието?

От кога един осъден хулиган, бивш кадър на ГЕРБ, авер на Цветан Василев, има моралното право да определя кой е прав и кой е крив в нашето общество? Как така човек с криминално досие, известен с агресията си, ще бъде лицето на справедливостта? И още по-важно – кой му плаща за тази „справедливост“?

България не се нуждае от псевдоборци, които използват обществения гняв за лични сметки. Истината е, че Георги Георгиев не е нищо повече от изфабрикуван „герой“ в политически сценарий, изготвен от онези, които най-добре заплащат услугите му, питат с право журналистите от “Днес България”.

Източник: crimesbg.com