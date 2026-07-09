Николай Пелтеков: Никой не е застрахован, трябва и разум на пътя https://crimes.bg/analizi/nikolay-peltekov-nikoy-ne-e-zastrahovan-tryabva-i-razum-na-patya/196402 Crimes.bg

СДВР и експерти по пътна безопасност подготвят общ пакет от мерки срещу пътния травматизъм. Камерите по входно-изходните артерии на София все още са в тестови режим.

Съвместен пакет от краткосрочни и дългосрочни мерки за ограничаване на пътния травматизъм подготвят СДВР, неправителствени организации и експерти по пътна безопасност. Това стана ясно след работна среща, инициирана от директора на СДВР Николай Пелтеков, в която участваха представители на институции и неправителствения сектор, предаде репортер на БГНЕС.

„Целта е не само да вземем краткосрочни мерки, с които да ограничим пътния травматизъм, но и да постигнем дългосрочни решения. Не само МВР е компетентно да се справи с този проблем, необходима е съвместната работа на всички институции и експерти“, заяви Пелтеков.

Сред основните акценти в обсъжданията са безопасността при използването на електрически тротинетки, състоянието на пътната инфраструктура, организацията на движението, обучението на водачите и по-ефективният контрол.

Директорът на СДВР отправи апел към родителите да бъдат по-отговорни при предоставянето на електрически тротинетки и автомобили на непълнолетните си деца.

„Нека родителите разговарят с децата си, когато им разрешават да управляват тротинетки или когато им купуват мощни автомобили. Никой не е застрахован от тежък инцидент и всички трябва да бъдем разумни участници в движението“, каза той.

По думите му фирмите, които отдават електрически тротинетки под наем, вече са предприели действия за ограничаване на скоростта и движението им в зони с концентрация на пътнотранспортни произшествия. Предстои да бъдат обсъдени и мерки за контрола върху индивидуалните електрически превозни средства, които са собственост на частни лица.

Пелтеков съобщи още, че камерите по входно-изходните артерии на София все още са в тестови режим.

„Те ще бъдат използвани единствено за целите на безопасността на гражданите. След като бъдат сертифицирани съгласно Закона за движението по пътищата, ще започнат работа“, обясни директорът на СДВР.

Той коментира и временната организация на движението при Орлов мост, където беше изграден разделителен остров.

„Знаем, че мярката създава неудобства и получаваме критики, но за нас е по-важно да не се допускат тежки пътнотранспортни произшествия. От поставянето на острова досега там не е настъпило пътнотранспортно произшествие“, посочи Пелтеков.

Председателят на Асоциацията за квалификация на автомобилистите Красимир Георгиев заяви, че експертите са поставили редица проблеми, свързани с организацията на движението, качеството на пътната инфраструктура, обучението на водачите и работата на контролните органи.

„Обсъдихме несъвършенствата в организацията на движението, качеството на ремонтите, обучението, изпитите и контрола. Получихме уверение, че практиката полицейските екипи да се укриват при контрол ще остане в миналото“, каза Георгиев.

Според него срещата е първата подобна инициатива, която събира на една маса представители на институциите и неправителствения сектор.

Подобна оценка даде и бившият директор на КАТ-София Тенчо Тенев.

„Това е първият директор на СДВР, който организира такава среща с пътни експерти и неправителствени организации. Предложенията, които направихме, могат пряко да доведат до намаляване на загиналите и пострадалите при катастрофи“, заяви той.

Сред обсъжданите предложения са увеличаване на броя на полицейските служители, осъществяващи линеен контрол, подобряване на организацията по натоварените булеварди, изграждане на повече обезопасителни съоръжения за пешеходците и по-активна превенция с участието на медиите.

Експертите настояха още за законодателни промени, по-добра координация между институциите и по-сериозна отговорност на собствениците на пътната инфраструктура при констатирани опасни участъци. | БГНЕС