Председателят на ДПС Делян Пеевски днес посреща рождения си ден.

В политическата история на България той ще бъде запомнен като лидерът, извършил най-дълбоки реформи в Движението за права и свободи, и чул гласа на своите избиратели, повеждайки ги по пътя на консервативните принципи традиционните ценности.

Под негово ръководство партията разобличи и се изчисти от влиянието на мракобесния комунистически режим и към днешна дата в ПГ на ДПС няма нито един агент на Държавна сигурност. Така Движението не само почете паметта на стотиците наши сънародници, пострадали заради своята етническа или религиозна принадлежност, но даде ясен знак, че и за напред ще защитава правата и свободите на всеки български гражданин.

Национално отговорната и последователна позиция на Делян Пеевски в политиката остава неизменна, твърдо защитавайки националния интерес на България чрез подкрепата си за държавния бюджет и всички ключови решения, гарантиращи мира, сигурността и добруването на хората.

В същото време неговият политически курс се характеризира с последователна подкрепа на стратегическите партньори на България, често проявявана с прагматизъм и отговорност към държавата, дори когато това не носи директни електорални ползи.

Цялата политическа дейност на Делян Пеевски се характеризира с последователност, категоричност и грижа за хората, което според водещи анализатори го превръща във фактор, с когото се съобразява политическият елит у нас.

Редакцията ни се присъединява към пожеланията за крепко здраве, все така непоколебима воля и още много поводи за лично щастие и удовлетворение от постигнатото.

Източник: informiran.net