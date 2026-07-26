Масовата екзекуция на трима от „Наглите“ остава неразкрита

Столичната полиция прекрати официално разследването на мистериозното групово изчезване и предполагаемата масова екзекуция на основните лидери на печално известната банда за отвличания „Наглите“ – Ивайло Евтимов – Йожи, Прокопи Прокопиев – Културиста и Даниел Димитров – Данчо Релето. Тримата изчезнаха безследно точно преди една година, а криминалистите откриха техните автомобили паркирани заедно край софийското село Лозен с напълно изтрити мобилни телефони вътре в самите купета на возилата им в рамките на мащабното разследване на тежкия случай.

Според водещите оперативни версии бандитите са били подмамвани или насилствено отвлечени чрез инсценирани полицейски проверки, след което са ликвидирани заради старо отмъщение от минали престъпления или покрай откраднато голямо количество кокаин от международен канал. Макар труповете им никога да не бяха открити от разследващите органи, замразеното досъдебно производство категорично показва твърдото убеждение на властите, че те са станали жертва на жестоко убийство впоследствие на тези зловещи събития.

След като излежаха присъдите си за мащабната серия тежки отвличания на заможни български граждани в периода между две хиляди и шеста и две хиляди и девета година, тримата мъже излязоха предсрочно на свобода преди изчезването си. Сега зловещите тайни на цялата група, заедно с техния осъден съучастник Любомир Димитров – Любо Гребеца, остават напълно неразкрити за обществеността до съвсем днешния ден, вълнуващи дълбоко хората с множеството си неясни въпросителни по този случай.

Източник: Уикенд