АНАЛИЗИ

СМЪРТТА НА ВОАЙОРСТВОТО

https://crimes.bg/analizi/smartta-na-voayorstvoto/197788 Crimes.bg
Lacho
112
СМЪРТТА НА ВОАЙОРСТВОТО
Lacho
112

Допреди години имаше една артистична мъжка част от периферията на публичното сексуалното любопитство, която създаваше трогателен съспенс по пловдивските хълмове.

Казано по простичко – това бяха мъжете със шлифери, любовните батмани, или още по простичко казано – пловдивските воайори, които поддържаха сексуалното напрежение между двата пола. После, с умножаването на половете, когато те станаха свободноизбирама сексуална дисциплина, тези светли мъже на нагона се поразредиха и вече все по рядко някой разперен шлифер погваше жените и момичета, които от своя страна се пилееха с радостен и привидно възмутен писък. Окончателното изтребление на воайорите обаче се извърши с нахлуването на дроновете, като част от технологичното проследяване на човешкия род. Вчера видях няколко такива преквалифицирани воайори с преметнати шлифери през лакът, които напразно обхождаха с дроновете си терена на Бунарджика. Но, уви, любовния хабитат на града отдавна е унищожен. Там няма вече любовни двойки, греховно натискащи се по сокаците, а само корави дами, тичащи решително за физическа кариерна кондиция и господа с мека стъпка, водещи кученца с плетени пуловерчета.

Недялко Славов

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