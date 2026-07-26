СМЪРТТА НА ВОАЙОРСТВОТО

Допреди години имаше една артистична мъжка част от периферията на публичното сексуалното любопитство, която създаваше трогателен съспенс по пловдивските хълмове.

Казано по простичко – това бяха мъжете със шлифери, любовните батмани, или още по простичко казано – пловдивските воайори, които поддържаха сексуалното напрежение между двата пола. После, с умножаването на половете, когато те станаха свободноизбирама сексуална дисциплина, тези светли мъже на нагона се поразредиха и вече все по рядко някой разперен шлифер погваше жените и момичета, които от своя страна се пилееха с радостен и привидно възмутен писък. Окончателното изтребление на воайорите обаче се извърши с нахлуването на дроновете, като част от технологичното проследяване на човешкия род. Вчера видях няколко такива преквалифицирани воайори с преметнати шлифери през лакът, които напразно обхождаха с дроновете си терена на Бунарджика. Но, уви, любовния хабитат на града отдавна е унищожен. Там няма вече любовни двойки, греховно натискащи се по сокаците, а само корави дами, тичащи решително за физическа кариерна кондиция и господа с мека стъпка, водещи кученца с плетени пуловерчета.

Недялко Славов