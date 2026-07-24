АНАЛИЗИ

Психиатърът Веселин Герев за пастрока на Наталия: Той е един абсолютно завършен психопат

https://crimes.bg/analizi/psihiatarat-veselin-gerev-za-pastroka-na-nataliya-toy-e-edin-absolyutno-zavarshen-psihopat/197615 Crimes.bg
Lacho
196
Психиатърът Веселин Герев за пастрока на Наталия: Той е един абсолютно завършен психопат
Lacho
196

Аз ви казах, че развръзка ще има след три седмици, защото първо анализирах поведението на психопата. Досега не смеех да го наричам така, за да не го ядосвам и да не причини някакъв проблем на детето или на случайни хора, с които се срещне. Но това е един абсолютно завършен психопат. Това заяви в студиото на "Денят започва" психиатърът д-р Веселин Герев, след като вчера след 23 дни в неизвестност беше намерена отвлечената 11-годишна Наталия, а похитителят ѝ беше задържан.

"Психопатът е много интересен тип структура на характера. Значи той си наумява някакъв план в главата и започва да го налага на всички около него, особено ако е фиксиран към някого. Той винаги е фиксиран към един или двама души от най-близкото обкръжение. И всеки един отказ те да изпълнят неговата воля, която, разбира се, е против тяхната воля, го кара да изпада в бяс. Тоест това е човек, който е готов първо на вербална агресия, после на физическа агресия, на принуда, която може да стигне дори до яростни реакции, импулсивни, с цел да може да подчини и психически, и физически хората на неговата воля."

Доктор Герев подчерта, че и друг път 40-годишният Асен Симеонов се е укривал дълго време от полицията.

"Човек, бил в институциите, който много пъти е бягал и се е крил от полицията, който, аз казах тогава, че е трапер. Той познава добре ландшафта наоколо, виждате - в радиус от 80-100 км. Познава землянки, пещери, знае къде да се скрие. Само че има един основен фактор тук - гладът. Тоест дойде ли гладът, всичко приключва. И той е много по-силен от инстинкта да бягаш и да се криеш. Предполагам, че той на няколко места се е бил заредил предварително с провизии. Детето казва, че той се е грижил за него, че постоянно го е хранил, че не е било гладно, че не е било малтретирано, че не е било изтезвано. Което потвърждава пак моята теза, защото аз ви казах - той ще се грижи много добре за детето, тъй като това ще е разменната му монета. И в един момент, виждате, той се предава и като го питат къде е детето, той само го назовава по име и то се появява от храстите. Така че аз мисля, че тук се е получила манипулативно една добра симбиоза. И това е причината всичко да има успешен край. Но много важен е моментът, че предния път, когато той се е крил от полицията, е издържал около 10 дни. Сега явно "си е взел урок" от цялата ситуация и се е подготвил доста по-добре. Целта е била да малтретира психически майката и да я унижава, като ѝ показва кой фактически управлява и емоциите, и волята ѝ."

При задържането му вчера Асен Симеонов заяви: „Не съм я отвлякъл".

"До някъде той е абсолютно прав, защото е живял дълго време на семейни начала с майката, грижил се е за детето, то го познава много добре и фактически това, че го взима със себе си, е на ръба между отвличането и, както казва той - вземането. И тук въпросът на разследването е да се уточнят точно мотивите. Аз смятам, че те са изцяло битови. Това са взаимоотношенията между двамата партньори. Стана ясно, че е имало вербално насилие, стана ясно, че е имало физическа агресия и на практика аз мисля, че това е дошло в ума на пастрока, че по този начин може да си отмъсти по някакъв начин на майката, защото да отнемеш детето на една майка - това е най-големият шок, който може да се случи."

Психиатърът коментира възможността детето да е тръгнало доброволно с пастрока си.

"Възможно е да има такъв момент, но аз искам да обърна внимание първо на един много интересен факт. Той отива рано в къщата. Тогава, когато всички спят, когато съзнанието им все още е така и психиката им са заспали, предизвиква един шок. Нанася побой на майката, при което един вид взима страха на детето и казва, че на майката няма да се случи нищо, ако то тръгне с него. Това е едно 11-годишно дете, което много бързо и лесно може да бъде манипулирано. Освен това, това е познат човек, който е полагал някакви грижи за детето. Както виждате, той нито го е вързал, нито го е влачил. Детето е вървяло доброволно с него. Той му е разрешил да направи две телефонни обаждания, за да се убеди, че с майката не се случва нищо лошо. И оттам нататък най-вероятно го е убедил, манипулирайки психиката му, че сега ще го откъсне малко от опеката на майката, че може да го научи как да оцелява в природата и че може да му бъде много полезен. Аз мисля, че тези два основни мотива - сигурността на майката и това, че детето ще придобие някакви умения и навици, които той ще му предаде, са в основата на това детето да го следва постоянно."

Тагове:
Още от АНАЛИЗИ

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.