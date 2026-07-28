Нарушенията на пътя и действията на МВР

В предаването „Още от деня" по БНТ Лъчезар Близнаков, каза че контролните органи търсят нарушенията, те не спират без причина. „Основната цел е да насочим контрола, където можем да окажем влияние на пътно-транспортния травматизъм".

Абсолютно неглежиране на правилата, подценяване на шофирането като дейност, която осъществяваме, обясни Близнаков. „От 1 май до момента са установени 34255 нарушения свързани с неизползване на колани, каски, детски столчета. Това са неща, които са за наша сигурност, те са измислени от инженери, които са създавали тези автомобили, за да осигурят нашата безопасност, а ние не ги използваме. Когато завишаваме контрола към определени нарушения, те се увеличават. При повече проверки спрямо същия период на миналата година установяваме малко спад по отношение на алкохол и наркотични вещества".

Когато се установи употреба на алкохол се дава възможност на водача да избере дали предпочита дрегерът, дали да отиде да даде кръв и други, допълни Близнаков. „Установяваме случаи, които са кампанийни. Един случай много нашумя на ,АМ „Тракия", накрая експертизата доказа положителната употреба на кокаин. Но ние работим много сериозно по този въпрос, така че невинните да не бъдат утежнявани да понасят наказания".