Сладките напитки в детството повишават риска от високо кръвно налягане

Ново дългосрочно изследване, публикувано в издание на Американската сърдечна асоциация, установява връзка между консумацията на сладки напитки в детството и повишения риск от високо кръвно налягане в зряла възраст. Изследването е ръководено от учени от Университета в Торонто в сътрудничество с Harvard T.H. Chan School of Public Health и е проследило повече от 25 000 млади хора в Съединените щати в продължение на до 25 години.

Резултатите показват, че хората, консумирали две или повече порции сладки напитки дневно, имат 52% по-висок риск от развитие на високо кръвно налягане в сравнение с тези, които са ги консумирали по-малко от три пъти седмично. Всяка ежедневна порция газирана напитка е свързана с 23% по-висок риск, а спортните напитки показват още по-голямо повишение. Дори плодовият сок не е напълно безобиден - консумацията на поне порция и половина дневно е свързана с 35% по-висок риск.

За разлика от подсладените напитки, целите плодове изглежда предпазват сърдечното здраве. Според статистическите модели замяната на една сладка напитка дневно с порция цели плодове може да намали риска от високо кръвно налягане с около 22%. Изследователите смятат, че фибрите в целите плодове забавят усвояването на захарта, което обяснява защо плодовете са по-здравословен избор от плодовия сок.

Авторите на изследването подчертават, че то е наблюдателно и не може да докаже причинно-следствена връзка. Необходими са допълнителни изследвания за потвърждаване на резултатите. Данните подкрепят настоящите препоръки за ограничаване на сладките напитки в полза на консумацията на цели плодове