Преподавателка в ясла удряла деца, дърпала ги и влачила по пода https://crimes.bg/inczidenti/prepodavatelka-v-yasla-udryala-deca-darpala-gi-i-vlachila-po-poda/197638 Crimes.bg

Кметът на район „Изгрев“ Делян Георгиев е сезирал прокуратурата и МВР заради данни за насилие над деца в Столична детска ясла (СДЯ) „Проф. д-р Иван Митев“ в ж.к. „Изток“. Това съобщи Георгиев в публикация във Фейсбук.

По думите му проверка, извършена съвместно от районната администрация и служители на Първо районно управление на МВР след сигнал от родители, е установила действия на възпитател спрямо няколко деца.

Георгиев посочва, че на записи от видеонаблюдението в една от групите се вижда как учителка удря и дърпа деца, както и ги влачи по пода. „Като кмет и баща на три деца съм възмутен от това поведение на човек, на когото сме поверили най-ценното си“, посочва Георгиев.

След проверката районният кмет е сезирал прокуратурата и МВР, а с писмо до директора на детската ясла е поискал незабавно дисциплинарно уволнение на учителката, за която се отнася сигналът.

„Считам, че подобни инциденти нямат място в нашите детски заведения и всеки, позволил си да излезе от общоприетите етични норми, трябва да търпи отговорност за действията си“, посочва районният кмет.

Той допълва, че очаква директорът на яслата да предприеме необходимите действия съгласно трудовото законодателство, а компетентните органи да извършат проверка по случая. По думите му ще проследи лично развитието на случая.

dnes.bg