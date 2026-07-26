Родители търсят истината за мистериозната смърт на дъщеря си след езотеричен ритуал

Повече от година родители търсят причината за смъртта на дъщеря си. Смятат, че е била убита. Прокуратурата отказва детайли, разследването било в активна фаза. Според източници от разследването жената е участвала в езотеричен ритуал, на който е приела ударна доза никотин. Мариета Николаева подрежда пъзела на мистериозната смърт на 35-годишната жена.

Родителите на починалата разказват, че досега не им е давана никаква информация, а вече са подавали 15 молби за информация до прокуратурата и за ускоряване на разследването.

На втори юни миналата година семейство Димитрови получават най-фаталното обаждане в живота си. Съобщават им, че единствената им дъщеря е починала. „Детето ми беше здраво и спортуваше. Явно е разбрало нещо, което не трябва", смята бащата.

И до днес, 13 месеца по-късно, родителите нямат никакви отговори кога, как и защо е починало детето им. Те са категорични, че няма да спрат да търсят и ще наемат частни детективи.

От прокуратурата отказаха интервю, изпратиха писмен отговор. Той гласи: „В Районна прокуратура - Пловдив е образувано досъдебно производство, по което се води разследване за установяване на причините за настъпилата смърт на 35-годишна жена в гр. Първомай на 2 юни 2025 г. Разследването се провежда от екип от следователи от Окръжен следствен отдел към при Окръжна прокуратура - Пловдив и се наблюдава от Районна прокуратура - Пловдив. Към момента по досъдебното производство са извършени множество процесуално - следствени действия - огледи, претърсвания и изземвания, приобщени са веществени доказателства, изготвена е тройна съдебномедицинска експертиза и съдебно токсикологична експертиза, разпитани са и са възложени разпити на над 50 свидетели".

Във фаталната вечер 35-годишната Пепи Димитрова посещава село Карджалово с личния си автомобил. Там е базата на езотерична школа „Валкирия". В този ден е организиран специален ритуал. Събрали са се около 40 души. Според източници от разследването по време на ритуала на присъстващите е даден специален стимулатор - вид емфие. На Пепи й прилошава и започва да повръща.

„На този ритуал

явно й става лошо от дадените билки и. Повръща и умира, няма кой да й помогне. Ритуалите по екзорсизъм се водят от медик от християнска църква. Лице без медицински лиценз не трябва да го прави. Не знаем обаче дали е било екзорсизъм или езотерика. Лошо е, че когато падаш и започваш да се гърчиш, тази шаманка казва, че така излиза злият дух. Тя призовава да не се закача човека, чистел се. Много хора така си отиват. Ние не знаем дали Пепи е отишла да се чисти", каза бащата на жената.

Две участнички в ритуала качват Пепи в собствената й кола и я карат към най-близкия спешен център - в Първомай. Оттам също отказаха да разговарят с екипа ни.

NOVA направих запитване до Здравното министерство, откъдето заявиха, че името на момичето не фигурира в журналите на Спешния център, а също и на болницата в Първомай. Смъртта й е констатирана в болница в Пловдив. Посочено е, че момичето е починало в колата си. Като причина, отново по непотвърдена информация, е записано „задушаване".

Полицията е уведомена от спешния център, че при тях е докарано момиче, починало в лек автомобил. Според първоначалните разкази на свидетелите, на Пепи й прилошава школата в Карджалово, започва да повръща и губи съзнание. След това я качват в колата и вероятно момичето издъхва преди да стигне до спешния център.

Назначената съдебно-токсикологична експертиза се забавя близо година. Отново по непотвърдена официална информация в кръвта на Пепи е открито голямо количество алкохол и никотин. Според свидетели във фаталната вечер на участниците в ритуала е било дадено рапе. То се прави от древен сорт тютюн, който съдържа изключително високи нива на никотин. По време на ритуали на различни племена рапето се приема с тръбичка и се абсорбира директно през лигавицата на носа. Приемането му може да доведе и до повръщане.

Обвиняеми няма. Разследването на прокуратурата е за причиняване на смърт по непредпазливост. От прокуратурата посочват: „Към настоящия момент разследването е в своята активна фаза. Предстоят още разпити на свидетели. На този етап делото се води за извършено престъпление по чл. 122 ал. 1 от Наказателния кодекс - причиняване на смърт по непредпазливост. Няма повдигнати обвинения. Срокът за приключване на разследването е до 2 август 2026 г., след което наблюдаващият прокурор ще направи анализ на събраните доказателства и ще прецени по нататъшните си действия".

Пепи живеела отделно от родителите си и имала собствен бизнес. Била запалена спортистка, разказват нейни приятели. Те смятат, че Пепи е била отровена и някой я е подлъгал. Описват я като уникален, усмихнат и чаровен човек. Споделят, че изпаднали в шок, когато чули тъжната вест.

Родителите казват, че болката им е просто неописуема. Освен че не знаят как единствената им дъщеря напуска този свят, родителите й нямат отговори и на много други въпроси, които правят още по-загадъчна смъртта на дъщеря им. Един от тях е защо документите и дамската й чанта са останали в дома й.

36-годишната Пепи е посещавала езотеричната школа продължителен период от време, става ясно от намерените в дома й изписани над 40 тетрадки. Родителите казват, че в школата се водели семинари, а Пепи била запалена по астрологията.

„Питах я да не е сектантка, тя ми каза: „Да, мамо, има нещо". Може би Пепи е разбрала нещо, което не трябва, затова са й посегнали", посочи майката на Пепи.

Езотерична школа „Валкирия" е представена в социалните мрежи като школа за личностно и духовно срастване. Тя се ръководи от Нивелина Ткаченко, представяща се с името Веда Морана Одина. От постове става ясно, че школата организира различни събирания на нейните последователи. Например, шаманско-магични церемонии. Провеждат се на различни места в страната. Целта е „изцеляване на блокажи и травми". Присъствието е с дарения. Предлагат се и амулети срещу заплащане. Има поредица от видеа в YouTube, като се препоръчва на последователите да ги изгледат, те са достъпни само срещу абонамент. На името на Нивелина Ткаченко в търговския регистър намираме регистринани три фирми. Като езотерична школа „Валкирия" е сдружение. В предмета на дейност е записано организиране и провеждане на вътрешни и международни теоретико- практически обучения, обучителни курсове, семинари, лектории, кръгли маси, конференции и други срещу заплащане. Предметът на дейност на другата фирма „Еш Валкирия" е изучаване, представяне, популяризиране, съхранение, създаване на прогнози и консултации и обучение на обществото, в знанието, предмет на езотерика, таро, магична помощ, гадания, корекция на съдбата. Една от базите на школата е именно в село Караджалово, където е била Пепи във фаталната вечер.

Хората от селото предпочитат да не коментират школата и събиранията. Но всички знаят за смъртта на Пепи. Потърсихме и кмета на селото, но тя отказа да се срещне с екипа ни.

„Това не е школа, това си е жива секта, която се занимава да лъже хората, че ще ги оправи. Взимат по 500 лева за няколко часа. Управниците трябва да направят нещо, за да спрат тези секти. Там не е била само дъщеря ми, а инженери, висшисти, някои са загубили семействата си", посочи бащата на Пепи.

Адресната регистрация и на трите фирми на името на Ткаченко е в центъра на Пловдив. Именно там се провеждат и индивидуални срещи и сеанси. Уговорките стават месеци по-рано. Със скрита камера записваме една от тях. „Започни да мислиш сега за всички лоши неща, които искаш да изчезнат от живота ти....пише нещо. Това, което ти пиша, се нарича каракули. Като се прибереш, изгаряш листчетата едно по едно, пепелта или я изхвърляш в тоалетната, или я разпиляваш на вятъра. Започва да те отпуска цялата натрупана негативна енергия и сигналът, че ти се приспива, означава, че добре се освобождаваш. На теб много добре ще ти се отразят шамарските церемонии, които правя, ако искаш да идваш да потренираш с тях, защото на живо е още по-силно", се казва по време на сесията.

След консултация

с адвоката й Ткаченко отказа среща с екипа. Имало разследване. По нейни думи Пепи била в неадекватно състояние, отишла с бутилка в ръка. Дала й рапе, което се води за легален продукт, но отрича да е упоила момичето с нещо. Смята, че свидетели могат да потвърдят думите й. Категорична е, че не изпитва вина. Опитала се да й помогне и казала на две момичета да откарат Пепи в болница. „Няма никакви параметри, които да отговарят на секта, няма пропаганда. Аз показвам на хората различни ритуали. Уча хората да работят с психология. Имам и сертификати", каза Ткаченко.

Разследването на смъртта на Пепи продължава повече от година. То е за причиняване на смърт по непредпазливост. Обвиняем няма засега.