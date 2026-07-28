Силвия Рашкова за мъртвите делфини: Не трябва да се мълчи по такива теми, мрежите бяха видими от повърхността https://crimes.bg/vodeshha-tema/silviya-rashkova-za-martvite-delfini-ne-tryabva-da-se-malchi-po-takiva-temi-mrezhite-byaha-vidimi-ot-povarhnostta/197932 Crimes.bg

Носителката на национални рекорди по дълбочинно гмуркане Силвия Рашкова засне 11 мъртви малки делфини на морското дъно край Приморско. Телата са били разположени в малък периметър на около 17 метра дълбочина.

"Не смятам, че трябва да се мълчи по такива теми. Постоянно чуваме за изолирани случаи на мъртви делфини, но рядко се предприемат реални действия", заяви пред ФОКУС Рашкова.

Според нея случаят не е изолиран и е показателен за проблем, който засяга цялото българско Черноморие, а не само района на Приморско. След публикуването на видеото с нея са се свързали учени и хора с дългогодишен опит в изследването на морските бозайници, които са разказали за множество подобни случаи през годините.

Рашкова предполага, че делфините вероятно са загинали след заплитане в рибарски мрежи.

"Не мога да твърдя дали мрежите са били законни или незаконни, но само няколко дни преди откриването на мъртвите животни на същото място имаше поставени рибарски мрежи, видими дори от повърхността", уточни тя.

По думите ѝ телата са се запазили на дъното заради наличието на термоклин - слой със значително по-ниска температура на водата. "Именно това е попречило те да изплуват и да бъдат изхвърлени на брега, както обикновено се случва", допълни Рашкова.

След обществената реакция институциите са започнали проверка по случая

Рашкова изрази надежда, че това ще доведе до по-бързи действия при сигнали за поставени мрежи в близост до брега и до по-ефективни мерки за опазване на морските бозайници.

Сред предложенията, които тя подкрепя, са създаването на защитени морски акватории, ограничаване на риболова и други човешки дейности в определени периоди, както и по-строг контрол върху поставянето на рибарски мрежи.

"Надявам се Черно море да бъде съхранено в по-добро състояние за всички нас", каза още Рашкова.

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