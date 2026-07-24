Българският паспорт - 11-ти по сила в света

На една позиция след този на САЩ

Българският паспорт се нарежда на едно място след този на САЩ по привлекателност и дава възможност за безвизов достъп само до две държави по-малко в сравнение с американския документ. Това показва класацията "Хенли" (Henley Passport Index), която от 20 години измерва рейтингите на паспортите на отделните страни, информира БТА.

Българският паспорт се нарежда на 11 място, което си поделяме с Румъния и осигурява безвизов достъп до 178 страни.

Най-слаб родният документ е бил през 2006 г., когато е заемал 29-а позиция.

На челните три места на класацията, която използва данни от Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) и подрежда паспортите на страните според броя държави, които техните притежатели могат да посетят без виза, са Сингапур (с достъп до 193 държави), Южна Корея, ОАЕ и Япония (188 държави) и Швеция (187 държави).

Американският паспорт се нарежда на 10 място и достъп до 180 страни, с което падна до най-ниската си позиция, откакто се води класация, въпреки че броят на страните, до които притежателите му имат безвизов достъп не се е променил спрямо миналата година.

trud.bg