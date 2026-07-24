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Българският паспорт - 11-ти по сила в света

https://crimes.bg/analizi/balgarskiyat-pasport-11-ti-po-sila-v-sveta/197605 Crimes.bg
Lacho
63
Българският паспорт - 11-ти по сила в света
Lacho
63

На една позиция след този на САЩ

Българският паспорт се нарежда на едно място след този на САЩ по привлекателност и дава възможност за безвизов достъп само до две държави по-малко в сравнение с американския документ. Това показва класацията "Хенли" (Henley Passport Index), която от 20 години измерва рейтингите на паспортите на отделните страни, информира БТА.

Българският паспорт се нарежда на 11 място, което си поделяме с Румъния и осигурява безвизов достъп до 178 страни.

Най-слаб родният документ е бил през 2006 г., когато е заемал 29-а позиция.

На челните три места на класацията, която използва данни от Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) и подрежда паспортите на страните според броя държави, които техните притежатели могат да посетят без виза, са Сингапур (с достъп до 193 държави), Южна Корея, ОАЕ и Япония (188 държави) и Швеция (187 държави).

Американският паспорт се нарежда на 10 място и достъп до 180 страни, с което падна до най-ниската си позиция, откакто се води класация, въпреки че броят на страните, до които притежателите му имат безвизов достъп не се е променил спрямо миналата година.

trud.bg

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