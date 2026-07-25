Президентът: България има нужда от самоличност – да отстоява себе си на европейско и световно ниво

България не е страна в конфликта в Близкия изток. Българското правителство постъпи честно и пое своята отговорност с решението за приемане на американски самолети-цистерни в авиобаза „Безмер“, заяви Илияна Йотова

България има нужда от самоличност – да отстоява позициите си в Европейския съюз и на международната сцена. Страната ни може да бъде лидер в тази част на Европа, да изгради инфраструктурата на сигурност и свързаност. Очаквам правителството да говори повече за ролята на България. Това заяви президентът Илияна Йотова в интервю в предаването „Панорама“ по Българската национална телевизия.

„Доживяхме България да изразява и да отстоява своето мнение пред европейските партньори. Това не е против европейската политика, това е самата европейска политика – постига се консенсус, когато всеки е изразил своята позиция и защитил своите интереси. Да си партньор означава да си равнопоставен“, подчерта държавният глава.

На въпрос за евентуална опасност от разполагането на авиобаза „Безмер“ на американски самолети-цистерни Илияна Йотова заяви, че България не е страна в конфликта в Близкия изток, не участва нито с оръжия, нито с хора, а българското въздушно пространство не е отдадено на чужда сила.

По думите на президента българското правителство е постъпило честно и е поело своята отговорност за решението за приемането на самолетите. „В отговор на американската нота заради нейния характер въпросът беше внесен в Народното събрание за решение, защото така е според българското законодателство. В Народното събрание всеки можеше да каже своето мнение, своята гледна точка, да защити своята позиция и съответно да гласува“, посочи Йотова. Тя поздрави парламентарните групи, участвали в гласуването, защото „това е отговорност“. „Съжалявам за тези, на които не им достигна мъжество или прецениха, че е по-добре да не участват в гласуването и да не изразят по този начин своята позиция“, заяви президентът. Тя посочи, че по този въпрос няма добро решение, а се търси максимално добрият за България вариант, за да „изпълним партньорските си ангажименти по договора със САЩ, сключен още 2006 г.“.

Държавният глава заяви, че ще свика Консултативен съвет за национална сигурност, ако има непосредствена опасност за България от конфликта в Близкия изток, ако той се разшири и новата фаза продължи дълго с тежки последствия в глобален план. Президентът представи намерението си да свика КСНС за нова стратегия за национална сигурност предвид динамичната международна среда. „За мен КСНС е място за консенсус и за хоризонт“, изтъкна Йотова.

Президентът изрази своята позиция и за войната в Украйна, като подчерта липсващата консолидирана европейска позиция за нейния край. „България участва в структурите, които съществуват в рамките на Европейския съюз и НАТО. В тях страната ни трябва да инициира разговора за край на войната в Украйна с конкретни предложения. България трябва да играе умно и гъвкаво“, посочи държавният глава.

Относно т.нар. Коалиция на желаещите за Украйна президентът заяви, че в нея липсват реализъм и резултати. Тя припомни, че е била създадена за подготовка за мир в Украйна и сигурност и стабилност в поствоенния период, но е претърпяла трансформация – „сега се говори повече за оръжие и военни доставки за Украйна“. Йотова посочи, че досега не е била ясна формата, под която България участва в тази коалиция.

Във връзка с подкрепената от България Киевска декларация на Срещата на върха Украйна – Югоизточна Европа президентът изрази мнение, че е липсвала координация между външния министър и премиера.

България има много възможности – трябва ни по-голяма амбиция и самочувствие

Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира на предстоящите президентски избори

"Искам и работя за България, която знае каква златна карта държи в ръцете си и чиято роля става все по-голяма, България на образованите млади хора, които искат да останат тук, България на високите технологии. Имаме големи възможности, много добре подготвени кадри, много напредничави хора, невероятни таланти. Липсва ни само по-голяма амбиция и повече самочувствие", заяви държавният глава.

На въпрос дали премиер и президент говорят в един глас Йотова посочи, че всеки говори със своя глас, но заедно в посоката, в която мнозинството от българския народ иска – това е силата, влиянието и просперитетът на България. „Говорим в един глас за българската външна политика, за членството в Европейския съюз и НАТО, за съхранението и развитието на българската идентичност, за връщането на държавността, за която работихме заедно с Румен Радев девет години рамо до рамо. Диалогът помежду ни ще продължи“, подчерта президентът. Илияна Йотова посочи, че си поставя за цел в рамките на мандата си да надгради постигнатото от нея и Румен Радев през последните девет години. „Всеки от нас имаше своите различия, но в диалог стигахме до общи решения“, заяви тя.

Държавният глава беше категорична, че трябва да се върне коректният тон между институциите и между хората. „Нека да има спор, дискусия, да се раждат най-добрите идеи и решения. Но трябва да намерим заедно баланс между институциите, между политиците, между гражданското общество и този баланс да бъде най-здравата основа, върху която можем да градим успеха на България и да си защитаваме интересите навън“, посочи Илияна Йотова.

„Аз ще бъда човекът, който винаги ще защитава независимостта на президентската институция, защото тя е важна. Не само защото съществува в Конституцията, а е важна и за да бъде онова място за разговор, в коeто се чува гласът на всеки българин, независимо дали той е тук в страната или навън. Място, в което институциите винаги са добре дошли, в което партии и политици винаги са добре дошли. Място, което трябва да ражда консенсус и големите идеи за България“, изтъкна държавният глава.

„Президентската институция беше доста безпардонно използвана за политическо влияние за печелене на избори“, подчерта Илияна Йотова по отношение на предишни управляващи и припомни промените в Конституцията и нахлуването в президентската институция през 2020 г.

Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира на предстоящите през есента избори за президент, като номинацията ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет. „За мен ще бъде важна подкрепата на българските граждани, които всеки ден ме срещат по улиците и ми пожелават да не се отказвам“, заяви държавният глава.

Няма как да имаме бюджет с реформи тази година, защото плащаме стари сметки

Няма как да имаме големи претенции към бюджета до края на годината, защото с него плащаме натрупани стари сметки. Години наред с бюджет на лизинг сега дойде време да се плащат вноските. Тази ситуация дължим до голяма степен на бившия министър на финансите г-н Асен Василев. Така президентът Илияна Йотова коментира приетия законопроект за държавен бюджет.

„Как може да не се плащат изработени проекти? Как може да не се плаща на общините толкова дълго време? И всичко това, за да имаме 3-процентовия дефицит за приемане в еврозоната. Как така се оказа, че при ново правителство на месец живот България е в свръхдефицит“, попита президентът.

Държавният глава определи като лъжа твърденията, че правителството е забравило за проекта за детска болница. „Горчивата истина е, че 10 години по-късно от проекта за детска болница, което е цинизъм и наистина тежка диагноза за нас като общество, имаме 3D презентация и проект, който се обжалва. До края на тази година отново нищо фактически не може да тръгне по този проект“, посочи Йотова. Тя подчерта, че има уверенията на премиера Румен Радев, че следващата година един от най-големите приоритети ще бъде детската болница.

Държавният глава посочи, че в президентската институция са получени 25 становища за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и Държавното обществено осигуряване. „В нито едно от тях няма призив за вето“, посочи тя, като отбеляза, че ги е одобрила. Предстои правният екип на президентската администрация да се запознае подробно с всички текстове на държавния бюджет и с постъпилите становища, както и с петицията с искане за вето, организирана от политическа партия „Продължаваме промяната“. „Разгърнатото ни становище по бюджета ще бъде качено на сайта на президентството, за да може всеки да се запознае с нашата позиция“, заяви държавният глава.

trud.bg