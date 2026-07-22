Ръст на случаите на лаймска болест: Какви са симптомите и кога да потърсим лекар

Инфекционистът доц. д-р Трифон Вълков обясни как да се предпазим от летните вируси и има ли опасност от разпространение на ебола в Европа

През изминалата седмица у нас са регистрирани нови 24 случая на лаймска болест, което е два пъти повече в сравнение със същия период на миналия месец. Най-много заразени има в градовете София и Габрово, а случаи са отчетени още в Стара Загора, Сливен, Благоевград, Видин, Кюстендил, Ловеч, Перник и Плевен. „Лаймската болест представлява една бактериална инфекция, типичен пример за кърлежопредавана инфекция, която бележи пикови стойности в пролетно-летния сезон", това коментира инфекционистът доц. д-р Трифон Вълков в ефира на „Твоят ден" по NOVA NEWS.

По думите на медика това заболяване не бива да буди притеснение, защото „това е една инфекция, която е позната на медицината, има добре очертана последователност по отношение на диагностичния подход и разполагаме с достатъчно ефективна терапия", обясни доцентът.

По думите му първият симптом е появата на мястото на ухапването на мигрираща еритема, която представлява „специфичен обрив", чиято големина може да достигне „от порядъка на няколко сантиметра в диаметър до 30-40 сантиметра", уточни медикът. „В болшинството от случаи други симптоми няма, тоест то не е болезнено, няма данни за температури, няма данни за някаква друга подчертана симптоматика", допълни той.

Инфекционистът обърна внимание също, че „винаги когато има по-влажно време след такива валежи става една активация на вектора", което е свързано със завишаване на процента на ухапванията и риска от предаване на заболяването.

Във връзка с данните за над 2300 случая на ебола и над 900 починали в Демократична република Конго, инфекционистът заяви, че рискът от разпространение на европейския континент „практически граничи с нула". По думите му за да наблюдаваме такива случаи тук, те се отнасят до „пациенти, които са били на място, тоест в ендемични за това заболяване региони" или при „хора пряко ангажирани в тази сфера, тоест медицински специалисти", поясни доц. Вълков.