Иззеха над 2,6 тона кокаин в Атлантическия океан

Прехванаха бързоходен плавателен съд, превозващ над 2,6 тона кокаин, край бреговете на Португалия в Атлантическия океан. Стойността на наркотика е около 500 милиона евро при продажба на дребно.

Разследването се ръководи от италианската Финансова гвардия. Арестувани са четиримата пътници - двама испански граждани, албанец и мъж от Гибралтар. „Лодката бе прехваната край Лисабон от португалската морска полиция", посочват органите на реда.

По данни на португалската полиция операцията е извършена миналата седмица на около 90 километра югозападно от нос Ешпишел. „Разследването потвърди, че организираната престъпност използва бързоходни лодки с дължина между 10 и 16 метра, способни да развиват скорост над 70 възела. Те се използват при операции по прехващане в морето, действайки като „морски таксита", прибират незаконни товари, предварително изхвърлени от кораби майки, идващи от Южна Америка", се казва още в съобщението на италианската полиция.