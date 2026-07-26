Война в Европа няма да има. Поне не с инициативата и подкрепата на Тръмп https://crimes.bg/analizi/voyna-v-evropa-nyama-da-ima-pone-ne-s-iniciativata-i-podkrepata-na-tramp/197784 Crimes.bg

Война в Европа няма да има. Поне не с инициативата и подкрепата на Тръмп. Вече трябва да сме му свикнали, че що се отнася до изкаванията му, че прилича малко на шизофреник – все пак е зодия близнаци и типично има избухвания в двете крайности. Но за Тръмп най-характерното е, че обича сцената и да се слуша какво говори.

Както Русия е разбита страна, така утре ще държи под ръчичка Путин и ще говори как е най-великия лидер в света. Той просто е човек, който реагира първосигнално и на когото спирачката между мисълта и устата е развалена.

Персефона Коре