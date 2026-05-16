Трагедия на Витоша: Мечка уби турист

Мъж загуби живота си след нападение от мечка. Трагичният инцидент е станал в местността "Офелиите" на Витоша. Според свидетели мъжът се опитал да се защити от хищника с пръчка, след като бил нападнат от животното. Подаден е сигнал на 112, на място има линейка и полицейски екип, съобщи boulevardbulgaria.bg. Мечките винаги са били сред обитателите на планината Витоша. До момента не бе регистриран случай на туристи, пострадали от този вид бозайници.

СДВР

От СДВР съобщиха, че е намерено тяло в близост до хижа "Рудничар" в природен парк "Витоша". Сигналът е подаден около 15 часа. На място има екипи на полицията. По случая се води разследване.

Мечките

Мечките, обитаващи Витоша мигрират през Плана, стигат до Рила и обратно. Неслучайно на Витоша има Меча скала, Меча чешма. Но това не означава, че тук вероятността да се срещнат мечки е по-голяма отколкото в останалата част на планината. По данни от 2016 г. те обитават предимно южната част на Витоша, където тогава е имало десетина кафяви мечки. По принцип мечките избягват срещите с човека, затова обитават по-диви и непристъпни места, които са отдалечени от туристическия поток. През 2024 г. в района около Витоша са забелязани около 20 мечки.

