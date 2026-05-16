Арестуваха бившия мъж на Мара Отварачката

Бившият съпруг на фолк певицата Мария, Мирослав Соколов с прякор Дзвера, беше показно арестуван от органите на реда в столичния квартал „Лозенец“. Известният в публичното пространство лихвар е бил свален от органите на реда от своя луксозен червен автомобил „Ферари“ на стойност 500 000 евро. Мирослав Соколов е изпробван на място от полицаите за употреба на алкохол и наркотици, след което е отведен с патрулен автомобил до ВМА за вземане на кръвни проби.

По време на полицейската акция зад лихваря се е движил черен джип „Порше“ с двама лични охранители. След като Мирослав Соколов е бил качен в патрулката, един от неговите гардове е прибрал скъпата спортна кола. Предполага се, че Дзвера е дал положителен резултат при първоначалния полеви тест, но все още липсва информация за последствията от задържането. Нападателят напоследък постоянно се движи с лична охрана, след като започна да се изживява като мутра.

Това не е първият сблъсък на Мирослав Соколов със законите в страната заради агресивното му поведение. По време на брака им той редовно е нанасял побои над фолк дивата Мария, като при един от скандалите беше задържан за физическо насилие и закана за убийство. Тогава съседи извикаха полиция, насилникът прекара 72 часа в ареста, а по-късно съдът го пусна срещу гаранция от 2000 лева.

