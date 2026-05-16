Тонове дрога стоят зад убийството на висаджията Къро в ЮАР

Разследването на бруталното убийство на висаджийския бос Красимир Каменов – Къро и втората му съпруга Гергана Кочанова в Кейптаун разкри, че екзекуцията е поръчана от мафиотския лидер Нафиз Модак. Главатар на престъпния гангстерски синдикат „Новата гвардия“ е организирал нападението заради свирепа война за контрол над международния трафик на тонове кокаин от Южна Америка към Европа и САЩ през местните пристанища. Красимир Каменов – Къро е действал като диспечер на кокаиновите товари съвместно с Марк Лифман, лидер на „Бандата на числата“, който също е застрелян показно от наемници на Нафиз Модак през ноември 2024 година.

Властите в ЮАР свързват Нафиз Модак и неговата кримибанда с убийството на още един българин – Анджело Димов, ликвидиран заедно със съпругата си Незабравка през януари 2018 година по абсолютно идентичен начин. Разследващите доказаха, че Анджело Димов е бил дясна ръка на Красимир Каменов – Къро, като е уреждал бюрократични въпроси и е ползвал общи бизнес адреси с висаджията. Под шапката на своя бос, Анджело Димов е ръководел физическата логистика по транзита на наркотици през пристанище Салдания и е управлявал нелегална фабрика за производство на хапчета екстази.

Водещата версия на криминалистите е, че екзекуциите на българите и Марк Лифман са резултат от крайно преразпределение на наркопазара и охранителния бизнес в нощните клубове. Красимир Каменов – Къро и неговият подчинен Анджело Димов са въртели мащабния наркотрафик в ЮАР съвместно с представители на сръбския Земунски клан, без да съгласуват милионните си интереси с Нафиз Модак. След кървавата чистка синдикатът „Новата гвардия“ е завладял изцяло престъпния бизнес в Кейптаун, а полицията не изключва в поръчката да е намесен и бразилският наркокартел РСС.

Източник: Уикенд