Волен проговори след резила: Пиян?! Опитаха да ме убият!

Лидерът на „Атака“ Волен Сидеров проговори за пръв път след инцидента в центъра на София, където миналата седмица бе заснет да лежи на улицата в пълно безсъзнание. Политическият лидер, който наскоро навърши 70 години, твърди, че срещу него е извършен опит за убийство чрез отравяне. Според Волен Сидеров в питието му е било сипано опасно вещество с цел да му се предизвика изкуствен инсулт, който да изглежда като естествена смърт на алкохолик.

Бившият депутат категорично отрича да е прекалявал с алкохола в деня на инцидента, като изтъква, че като творец и интелектуалец винаги си знае мярката и никога не пие повече от 200 грама уиски. Волен Сидеров обвинява директно заведението и компанията, в която се е намирал преди инцидента. Лидерът споделя, че е очаквал подобно покушение срещу личността си веднага след победата на Румен Радев. В миналото за него се говореше, че прекалява с други субстанции в ресторант „Къщата с часовника“, но днес той пази поведение заради сина си Волен-младши.

Сега Волен Сидеров започва нова кариера като коуч и обяви старта на своя Академия за лидери, която ще се проведе от 16 май до 28 юни тази година. Обучението в неделното училище е платено, като редовната такса за кандидати е 400 евро, а за студенти има промоция от 350 евро. Паралелно с новия курс, Волен Сидеров пише и своите мемоари под работното заглавие „Жив напук“.

Източник: Уикенд