ПОЗОР! Звънял ли е Иво Мирчев-Оземпика на вътрешния министър да арестува доставчика на пици?

Иво Мирчев като сърдито момиченце от Крушари звъни на чичко милиционер да го спаси от лошия доставчик на пици. Така най-накратко може да се опише гнусната случка с полу председателя на ДБ, който изгубил всякакво чувство за реалност, достойнство и срам, нападна младеж, изкарващ прехраната си с честен труд. Наши източници по високите етажи на властта се заклеха, че спихналия електорално политик е звънял лично на вътрешния министър и на главния секретар да се жалва, че някой му е препречил пътя. В резултат един невинен младеж е в ареста, без каквото и да е основание за толкова тежка мярка.

За Мирчев трудът е непонятна величина, той не може да разбере несгодите на работника, разнасящ храна, защото както Кристиян Шкварек правдиво сподели, единственият положен от него труд извън търкането на депутатската банка със задни части, е бил да продава амбулантно китайски рутери и да върти схеми с инсталиране на интернет по софийските детски градини. Апропо - същите градини, където по най-омерзителен начин вкара децата си с фалшив документ от ТЕЛК, набеждавайки ги че са физически и умствено изостанали.

Човекът, чиято приближена пиарка Десислава Николова бе заловена с наркотици в центъра на София, днес се опитва да изкара престъпник младеж, който просто разнася храна на разглезени жълтопаветни индивиди, отдавна забравили къде се намира кухнята им. Заради Мирчев “момчето с пиците” ще прекара почивните дни в ареста, само защото е имало лошия късмет да се сблъска с депутат.

И тук идва най-недостойната част от разказа. Един самозабравил се хрантутник с депутатска карта, е звъннал лично на вътрешния министър, на главния секретар и на още няколко висши полицейски началници за да издейства свирепо и абсолютно несъразмерно наказание за обикновения работник.

Претендирайки, че защитава някакви измислени граждански права, Иво Оземпика се изплю в лицето на всички нормални граждани, нямащи достъп до най-високите етажи на репресивната машина. За тежки, жестоки и дори кървави престъпления обикновеният човек може да звънне само на 112, докато в телефона на депутата номерата на министри и полицейски шефове са в режим за бързо набиране.

Вместо да използва позициите си да разреши на сериозни казуси, за каквито със сигурност избирателите му са го алармирали не веднъж, той прилага политическата си мощ за лични, битово-кухненски въпроси, малтретирайки невинни хора.

Видеото, което Мирчев качи в социалните мрежи красноречиво показва, че доставчикът на храна по никакъв начин не е прегрешил до степен да лежи в ареста. Тъкмо напротив - през цялото време момчето се опитва да си свърши работата и да си изкара скромния хонорар, който такива като Мирчев харчат само за няколко часа в луксозните ресторанти. Единственото лице, проявило агресия, е депутатът - той скоча, блъска, срещи и препречва с телеса пътя на служебната кола, очевидно в опит да предизвика по-сериозен инцидент.

В социалните мрежи поведението му не остана незабелязано. Ето какво написа Борис Вардев по този повод:

“…… Мирчев да не взема нещо, че агресира така. Още от случката пред Сарая на Доган, та през парламента и разни протести го гледам, че доста скача. Има два варианта или като малък много да са го шляпали и да е бил кварталната балерина и сега да избива комплекси. Или да взима нещо и да го избива на агресивни действия. Знам ли….”

Ако МВР трябва да търси реален престъпен състав в ситуацията, то по-разумно би било да се разрови в начина, по който Оземпика е придобил апартамента в Лозенец, пред който тръгна да се саморазправя с доставчика. Със сигурност една проверка би изкарала на яве много по-тежки прегрешения, отколкото неправилното спиране за няколко минути.

Истината за нелепото, комично и крайно недостойно поведение на Ивайло Мирчев се крие на дъното на кошчето, където отиде пропагандната дъвка с охраната на Борисов и Пеевски. Той и ортаците му от ДБ я разтягаха цяла петилетка за да трупат актив, а накрая лъсна отпадналата им необходимост. След такова мощно падение на него му трябва нов фойерверк, който да разпали угасналия му рейтинг. Но вместо да се въздигне от пепелищата на политическото забвение, той се самопогреба завинаги.

