Тръмп оставил тайно писмо на Ванс, в случай че „нещо му се случи“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е оставил инструкции на вицепрезидента Джей Ди Ванс, в случай че нещо му се случи и той стане негов наследник.

Говорителят на Белия дом Себастиан Горка заяви това в подкаста Pod Force One, съобщава Fox News.

Според Горка, в чекмеджето на бюрото „Резолют" в Овалния кабинет се намира писмо, адресирано до Ванс, в случай на непредвидени обстоятелства.

„В чекмеджето на Resolute Desk има писмо, адресирано до вицепрезидента, в случай че нещо му се случи (с Тръмп - бел. ред.)", заяви говорител на Белия дом.

Горка заяви също, че не се страхува от евентуален опит за покушение срещу Тръмп от чуждестранни противници. Същевременно той подчерта, че Съединените щати имат протоколи за наследяване, които ще бъдат задействани в случай на заплаха за президента.

„Имаме протоколи, повярвайте ми. Не такива, които мога да обсъждам, но има протоколи", подчерта служителят.

Преди това вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви готовността си да поеме задълженията на държавен глава само ако нещо се случи с президента Доналд Тръмп.

Тогава той подчерта, че е достатъчно подготвен да изпълнява президентски функции, ако е необходимо.

Доналд Тръмп също публично нарече Ванс най-вероятния кандидат на републиканците за президентските избори през 2028 г.