Зам.-министърката с първата оставка се оказа хотелиерка Ася Панджерова посреща гости в Несебър и Банско, а мъжът й има крупни бизнес интереси в образователния сектор

Ася Панджерова подаде оставка само четири дни след назначаването ѝ за зам.-министърка на образованието, след като се оказа крупна хотелиерка. Тя управлява два хотела в Банско и Несебър съвместно с мъжа си Димитър Кръстев. Министърът Георги Вълчев веднага разпореди проверка на собствеността ѝ поради скандални разкрития за нейното минало. Оказа се, че в периода 2017 – 2018 година тя е разследвана от прокуратурата и КПКОНПИ за конфликт на интереси, тъй като осигурила образователни проекти за 1,6 милиона евро на лица, близки до нейния съпруг.

Доцент Ася Панджерова същевременно преподава в УНСС, а Димитър Кръстев има сериозни бизнес интереси в образователния сектор чрез частната си компания „Актив диджитал академи“. Този факт постави под сериозен въпрос нейното назначаване и се превърна в първия жълт картон за премиера Румен Радев относно подбора на кадри във властта. Самата Ася Панджерова се оправда, че е станала жертва на несправедлива кампания, опетнила нейния интегритет.

В личния си живот Ася Панджерова и Димитър Кръстев се радват на четири деца. Техни кумове на сватбата през 2018 година са богаташите Ветко и Маринела Арабаджиеви, които по-късно бяха арестувани в Барселона в къщата на Георги Семерджиев – Жоро Шопа за пране на пари. Според изявления на Атанас Атанасов, кумовете на зам-министърката са били изнудвани за един милион лева от убития Мартин Божанов – Нотариуса.

Източник: Уикенд