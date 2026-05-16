Кога КПК ще конфискува луксозната резиденция на Николай Бареков?

Разкритията на журналиста Симон Милков за финансовите измами, откровеното пране на пари, придобиването на имоти чрез подставени лица и усвояването на средства по престъпен начин от страна на Николай Бареков дават достатъчно основание КПК да стартира процедура по гражданска конфискация на активите му. Това коментираха юристи по наказателно право, до които се допитахме по повод репортажа, излъчен в YouTube канала “БезпартиенБГ” на 12 май т.г.

Като става ясно от изнесените данни, Дудука се е оградил с обръч от фирми, през които започват да легализират парите, получини под масата от банкера-беглец Цветан Василев, които наброяват десетки милиони, изтекли в джоба му от фалиралата КТБ. Това не са голи твърдения, а изявления на държавното обвинение, вписани в кориците на мега делото. За да сме още по-прецизни, прилагаме дословен цитат:

"Πpoĸypaтypaтa: Близo 30 млн. лв. oт KTБ ca oтишли пpи Бapeĸoв и пapтиятa мy", чeтeм нa пъpвa cтpaницa в. "Kaпитaл Dаіlу" преди десетилетие. Oт peзюмeтo нa oбвинитeлния aĸт пo тoвa дeлo cтaвa яcнo, чe дo Бapeĸoв и пoлитичecĸия мy пpoeĸт ca cтигнaли нaд 25 милиoнa лeвa. Cпopeд дъpжaвнoтo oбвинeниe чacт oт пapитe ca били изнacяни oт тpeзopa нa бaнĸaтa в caĸoвe и били пpeдaвaни нa шoфьopa нa бившия TB вoдeщ.

Hиĸoлaй Бapeĸoв зaпoчнaл дa пoлyчaвa пapи oщe ĸoгaтo зaпoчнaл paбoтa в TB7, нo cлeд избopитe пpeз 2013 г. cyмитe, ĸoитo дocтигaли дo нeгo, ce yвeличили знaчитeлнo.

Toй e пoлyчaвaл пъpвo пo 50 xиляди, a пocлe - пo 100 xил. лв. мeceчнa зaплaтa oт Цвeтaн Bacилeв. Oтдeлнo oт тoвa пoлитичecĸият мy пpoeĸт "Бългapия бeз цeнзypa" e пoлyчaвaл пo 600 xил. лв. нa мeceц, продължава разкритията си “Капитал”.

За да легализира мръсния кеш, даден му от Мустака, Бареков изплита сложна схема, чрез която да придобие имоти да стотици хиляди евро, в най-ключовите и престижни локации на София.

Нечистите дела превръщат в потенциални обвиняеми най-близките му хора. Това е майката на децата му Мария Календерска, а също нейната майка и баба. Две възрастни, селски жени (едната вече покойница), имали нещастието да станат оръдия на криминалните му прояви само за да спасят честта на развратната си щерка и корумпирания си зет. Също така той превръща в свои съучастници най-близките си партийни съратници, на чието име приписва имоти и сметки.

Всичко, което колегата Симон Милков описва в разследването си, е предостатъчно основание КПК да стартира гражданска конфискация, т.е. отнемане на незаконно придобитото от него имущество. Тук говорим за огромната къща на ул. “Лешникова гора” в Драгалевци, както и имотът в бизнес центъра до хотел “Хемус”, където се помещаваше централата на саморазпусналата се партия ББЦ.

Комисията за противодействие на корупцията следва да провери доходи, имущество, банкови сметки, офшорни връзки, свързани лица и несъответствие между законни доходи и притежавано имущество на Бареков.

А тези несъответствия са очевадни, доколкото той многократно е уличаван, че крие доходи и отказва да обясни откъде са парите му. Нещо повече - на Бареков са му правени ревизии от НАП, установено е безспорно, че той не е декларирал доходи на стойност над 200 хил.лв., партийното му финансиране бе прикрито зад фиктивни дарения, без да броим сумите, източени от Европейския парламент под форма на заплати на нереални сътрудници. Злоупотребата надхвърля 2 млн. евро по груби сметки.

Ако се установи „значително несъответствие“ между законните му доходи (каквито той твърди, че няма) и притежаваното от него имущество (което той многократно е показвал във фейсбук), КПК може да заведе дело пред съда за отнемане в полза на държавата.

Въпреки, че на хартия Дудука е прехвърлил собствеността на къщата си на Мария Календерска, както и на родителите си (бел.ред. - майка му е собственик на фирмата, притежаваща имението в Драгалевци), законът няма да пожали и тях. Те има основание да бъдат обвинени в т.нар. “подставено държане”, т.е. в придобиване на активи, закупени с престъпни средства и ползвани от разследваното лице.

За улеснение на КПК, прилагаме целия сигнал, изпратен от журналиста, автор на разследването, до Европейската прокуратура. То показва, че няма основание Комисията да бъде пасивен наблюдател, а следва да приложи закона в цялата му строгост.

Ето какво твърди Симон Милков в жалбата си до Лаура Кьовеши:

ПП ББЦ (бел.ред. - партията на Николай Бареков, основана през януари 2014 г.) е регистрирана със седалище: гр. София, р-н Лозенец1421, бул. Черни връх № 25А, ет.1 – Бизнес център Хемус. Имотът, в който се помещава партията има съмнителна съдба:

На 06.06.2014 г. имотът – офис (заедно с още един офис и 4 бр. паркоместа) е придобит от дружеството „ЕКСТРИЙМ ТИМ“ ЕООД, регистрирано 5 месеца по-рано на 14.01.2014 г. – периодът някак удобно съвпада с процедурата по учредяване на Барековата партия. От къде пръкналото се току-що дружество има ресурс да закупи имот на стойност над 1 000 000 лева, остава мистерия за обществото.

На 26.06.2014 г., месец след като дружеството фантом е закупило имотите, същото ги продава на „МАСТРОМОДУС“ ЕООД. Това е и месец след като Бареков вече е сигурен евродепутат и може пълнометражно да разгърне престъпните си схеми, за които очевидно добре се е подготвял. Няма как да не направи впечатление, че след тази врътка, първоначалната фирма „ЕКСТРИЙМ ТИМ“ ЕООД, придобила имотите, е прехвърлена на Диагне Ибрахама, сенегалски гражданин, действащ в страната чрез пълномощник, никога не стъпвал в България, а и вероятно неподозиращ, че притежава дружество, обект на пране на пари.

На 06.03.2015 г. имотите са апортирани в капитала на „МАСТРО ПРОПЪРТИ“ ЕООД, учредено явно с тази цел на същата дата. Месец по-късно на 09.04.2015 г. собствеността на дружеството отива в неясни ръце в хонкконгското дружество ТД „ВЕЛПЕКУЛА ЛИМИТИД“ за сумата от 1 200 000 лв., но платима в 5-годишен срок.

Доказателство, за това, че пътят на имотите е предварително предначертан към Бареков, е фактът, че на 26.09.2019 г. същите се придобиват от Стоянка Вълкова Календерска – майка на Мария Олева Календерска – жената до Николай Бареков и майка на децата му. Схемата е същата – цената, която тъщата е трябвало да плати е разсрочена до 5 години след сделката. Някак удобно и без никакви финансови ангажименти – имотите се даряват на Мария Календерска през 2022 г.

Вероятно през цялото това време ПП ББЦ формално е под наем в офиса на бул. Черни връх № 25А и от партията не са наясно с това, че имотът се е озовал в ръцета на жената на лидера на партията.

Абсолютно същата е схемата и с друг имот в същата сграда на бул. Черни връх № 25А, ет. 1 – Бизнес център Хемус, а именно Апартамент Б6, със застроена площ 306,24 кв.м., и две паркоместа № 2.15 и № 2.16.

На 10.03.2015 г. имотите са апортирани в капитала на „МАСТРО ИНВЕСТ“ ЕООД с пазарна оценка от 876 340 лева. Дружеството има подозрително сходно наименование с „МАСТРО ПРОПЪРТИ“ ЕООД.

След това месец по-късно на 09.04.2015 г. Дяловете на „МАСТРО ИНВЕСТ“ ЕООД са продадени на хонкконгското дружество ТД „ВОЛОВАР ЛИМИТИД“.

На 13.06.20019 г., подобно на гореописаното, дружеството е продадено на бабата на Мария Календерска – Стана Петкова Макавийска (тогава на 80 г.) за сумата от 876 340 лева, която сума е следвало да се плати в 5-годишен срок. Дали е платена и тук не става ясно, но и хонгконгското дружество явно не си търси парите, предвид това, че върху иотите не са наложени никакви тежести. След смъртта на бабата през 2021 г., имотите са наследени от майкана на Мария – вече познатата Стоянка Вълкова Календерска, която от своя страна удобно ги дарява без ангажимент на дъщеря си.

Към м. март 2014 г. Николай Бареков не получава официални доходи от трудова дейност, но живее в луксозна къща в столичния квартал Бояна, с адрес на ул. „Лешникова гора“ № 79А.

Къщата е собственост на „ИНВЕСТИЦИЯ БГ“ АД, учредено 25.11.2013 г. от две млади студентки – Магдалина Христова (по късно-Андреева), тогава на 26 г., и Тина Веселинова, тогава на 27 г. Впечатление прави, че луксозният имот е придобит 20 дни (12.12.2013г.) след като двете момичета учредяват дружеството с неясен произход на средствата за сделката в размер на 977 915.00 лв. По официални данни къщата е ползвана и за офис на ПП ББЦ срещу месечен наем, вероятно отчитан като разход пред европарламента. През 2015 г. Мария Календерска признава публично, че заради „запор от НАП“ се наложило „Николай да им даде пари“, за да „откупи“ къщата. Но защо не той е официалният собственик на скъпата къща и от къде са парите, които е дал, не става ясно. Ако проследим историята на имота обаче, по всичко личи, че плоското обяснение на Мария не се връзва с фактическото положение:

От 09.10.2014 г. едноличен собственик на капитала на „ИНВЕСТИЦИЯ БГ“ АД става „Sirius Investing Limited“, регистрирано на Вирджинските острови или малко след като Бареков вече се е настанил в ЕП.

Офшорната фирма се появи в Досиетата Пандора, като там бе разкрито, че именно Мария Календерска е неин собственик, но тя не го е обявила никъде въпреки, че по това време е била член на ръководството на партията „България без цензура“. Николай Бареков също е бил длъжен да обяви тази собственост, поради обстоятелство на съвместно съжителство, което го задължава да декларира активите на жената, с която живее на семейни начала, но фирмата не се открива в нито една от имуществените му декларации нито пред КП КОМПИ, нито пред ЕП.

От информация налична в „Документите Пандора“ се вижда, че към 2016 г. Мария Календерска е била действителен собственик на Sirius Investing Limited.

По същото време на 02.12.2016 г. „ИНВЕСТИЦИЯ БГ“ АД, учредява дъщерното „ДИ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД с разрешение на „Sirius Investing Limited“, като апортира в капитала му луксозната къща, оценена на 1 007 600 лева. Управител става Мария Календерска. През същата година е сменен и съветът на директорите на „ИНВЕСТИЦИЯ БГ“ АД, в който вече влизат майката и бащата на Николай Бареков – Магдалена Костадинова Барекова и Тихомир Николов Бареков.

От 06.06.2019 г. Мария Календерска става едноличен собственик на капитала на „ИНВЕСТИЦИЯ БГ“, с което гарантира сигурността на семейния дом.

Предвид описаното, основателно възниква въпросът от къде Николай Бареков разполага със средства в тези особено големи размери, за да финансира жена си да придобие имота.

Нещо повече, Асоциацията на европейските журналисти – България (https://aej-bulgaria.org) пише : „Политикът Николай Бареков, свързван с укриване на данъци и източване на милиони от КТБ, днес си позволява да обвинява журналисти в своите грехове. (…) Безкрайна наглост е формулирането на подобен сигнал от лице, за което Националната агенция по приходите е установила, че не е подавал данъчна декларация за 2007, 2009, 2010 и 2011 г., въпреки че е бил длъжен да го направи. През 2014 година НАП постанови, че Бареков дължи над 35 хиляди лева данъци, заедно с лихвите“. Тенденцията за укриване на доходи, респективно неплащането на дължимите данъци, продължава и по времето, когато Бареков е евродепутат.

Видно от „Регистър на лица, заемащи публични длъжности“ при Сметна палата (https://register.cacbg.bg), за лицето Николай Тихомиров Бареков – член на ЕП от Р. България, през 2018 г. е подадена Декларация за имущество и интереси за периода 01.01.-31.12.2017 г., в която в графа „12. Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 1000 лева и трудови доходи, получени през предходната календарна година“ е записано „Нямам нищо за деклариране“.

На практика излиза, че евродепутатът не получава заплата. Това явно е усъмнило и контролните органи, които приключват проверката по чл. 43, ал. 1 от ЗПКОНПИ с констатирано несъответствие. Предвид това Бареков е принуден да подаде нова декларация с коректни данни като вече декларира „годишна данъчна основа от трудови доходи“ в размер на 200 613 лева.

Ще действа ли КПК в съответствие с българското и европейско законодателство или ще се поддаде на рекета на един провален бивш журналист и политик, очакваме да разберем в най-скоро време.

