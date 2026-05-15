Американски военен самолет KC-46A предизвика извънредно положение на летище в Израел

Lacho
На международното израелско летище „Бен Гурион“ беше обявено извънредно положение, предаде местната медия нюзру. 

Причина за това стана искане за аварийно кацане, отправено от екипажа на американски военен самолет-цистерна KC-46A .
Екипажът на самолета е подал сигнала след повече от пет часа във въздуха, което е наложило привеждането на всички служби за сигурност в повишена готовност.

Пожарни екипи бяха незабавно разположени на пистата за кацане в очакване на машината.

Малко по-късно беше съобщено, че самолетът се е приземил успешно и без инциденти.

trud.bg

