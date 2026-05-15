Американски военен самолет KC-46A предизвика извънредно положение на летище в Израел

На международното израелско летище „Бен Гурион“ беше обявено извънредно положение, предаде местната медия нюзру.

Причина за това стана искане за аварийно кацане, отправено от екипажа на американски военен самолет-цистерна KC-46A .

Екипажът на самолета е подал сигнала след повече от пет часа във въздуха, което е наложило привеждането на всички служби за сигурност в повишена готовност.



Пожарни екипи бяха незабавно разположени на пистата за кацане в очакване на машината.

Малко по-късно беше съобщено, че самолетът се е приземил успешно и без инциденти.

