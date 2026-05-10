Наркобосът Драгановеца стигна до просешка тояга

КОНПИ отне почти цялото имущество на пернишкия хероинов трафикант, лихвари го погнаха за непогасени дългове

Iva Ivanova
Бившият наркобос Стоян Кръстев, известен като Драгановеца, е напълно разорен, след като Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество окончателно конфискува активите му. Гангстерът губи имоти в градовете Радомир, Земен и Перник на стойност над един милион лева, а имението му край язовир „Лобош“ отдавна е собственост на бившата му съпруга Ирена. Освен държавната конфискация, трафикантът е преследван и от лихвари за дългове в размер на близо един милион евро.

Преди години Стоян Кръстев бе сочен за основен доставчик на хероин за кримиструктурата на Райко Кръвта, който се прочу с убийството на Георги Илиев. Драгановеца е прекарал дълго време в затвори в Германия и България, като по време на престоя си в Казичене влезе в конфликт с Димитър Желязков. Поредица от престъпления, включително отвличането на фолк певицата Тони Дачева в комплекс край язовир „Пчелина“, белязаха падението на пернишкия подземен бос.

Днес 65-годишният Стоян Кръстев живее в мизерия и се бори с тежки заболявания, като за оцеляването му се грижи неговият син Светослав. Бившите му съучастници, сред които е и Димитър Димитров, отдавна са прекъснали връзките си с него поради опасения от полицейско наблюдение. Разсипан от хазарт и алкохол, някогашният мащабен трафикант е напълно изолиран от ъндърграунда, докато джипът му бе взривен при един от неуспешните атентати срещу него.

Източник: Уикенд

