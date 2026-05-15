"Употребата на такъв вид вещество води до сигурна смърт": Как над 1 кг фентанил е открит в 52-годишна жена https://crimes.bg/kriminalno/upotrebata-na-takav-vid-veshtestvo-vodi-do-sigurna-smart-kak-nad-1-kg-fentanil-e-otkrit-v-52-godishna-zhena/192035 Crimes.bg

Над килограм чист фентанил е иззет при мащабна акция на столичната полиция срещу наркоразпространението. За едно денонощие са арестувани 12 души, а полицията е открила и големи количества други високорискови наркотици.

Фентанилът е иззет от дома на 52-годишна жена.

По разпореждане на директора на СДВР ежедневно се провеждат специализирани полицейски операции по линия разпространение на наркотични вещества около училищата. На 11.05 е проведена специализирана полицейска операция и от служители на IV-то районно управление, като е задържана 52-годишна жена. На адреса, на който е живяла под наем са открити около кг и половина наркотични вещества, от тях 1150 г. е т.нар. общо опасно вещество фентанил, заяви пред БТВ комисар Ангел Бадънков, зам.-началник на Четвърто районно полицейско управление.

Фентанилът е най-опасното вещество от наркотичните вещества. Употребата на такъв вид вещество води до сигурна смърт.

На адреса са намерени още около над 10 кг примеси. Важно е да се каже, че този над 1 кг е чист фентанил. Като се смеси с примесите става над 11 кг., който се разпространява из гр. София", заяви още комисарят.