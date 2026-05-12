Дечев: Случаят "Петрохан" не е затворен, нямаме друг такъв вид убийство

Бившият служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев коментира, че в сила вече са влезли присъди за изборни престъпления. “Знам и за случай, в който присъдата е ефективна, а не условна – лишаване от свобода. Точна статистика обаче не мога да дам, защото вече не работя в МВР“.

“Тези, които нареждат паричните потоци и са мозъкът, за да се случи тази масова престъпна дейност, никога не действат пряко”, каза пред bTV Дечев и добави, че се използват посредници.

“Затова трябва много повече оперативна работа, която да започне години преди изборите. Трябва използване на СРС, на агентура, на вътрешни хора, които сами да се разприказват“, добави бившият министър.

Той изтъкна успехите на Бойко Рашков като вътрешен министър, както и на Иван Демерджиев.

Престъпен вот

Емил Дечев каза още, че вероятно липсата на политическа воля е причината да няма постигнати големи успехи в борбата с купения вот назад в годините. Той не изключва и участието на служители на МВР в тези схеми.

“Ако не пряко в извършване на този вид престъпления, то поне прикриването им. Мисля, че на тези избори колегите, които са се изкушавали от такова нещо, разумно са се въздържали. Или пък броят на тези, които все пак по някакъв начин са съдействали, е бил много по-малък в сравнение с преди“, посочи Дечев.

Бившият министър е категоричен, че не е усещал натиск и е имал пълна свобода на действие.

Случаят “Петрохан“

Дечев е на мнение, че случаят не е приключил - все още върви разследване и се провеждат експертизи. “Очевидно все още се извършват определени действия по разследване, защото е преценено, че все още не е установена обективната истина по делото“.

По думите му това е случай без аналог в българската история. “Нямаме друг такъв вид убийство. Това е уникален случай. По отношение на работата на полицаите аз нямам забележки“, коментира Дечев.

“Вярно е, че те са имали специализирана техника и оръжия. Нищо от това не е забранено. Всички вещи, с които са разполагали, могат да се купят при спазване на съответните закони. Що се отнася до контактите с политици – видя се, че те са имали такива. Това, което знам, е, че никой от тези политици не е знаел с какво всъщност се занимават“, обясни екс министърът.

Съдебната реформа

“Законопроектът се появи вчера около 17 часа публично, така че съм го прегледал, без обаче да го прочета много задълбочено. От четенето на пръв поглед може да се каже, че има положителни идеи, които има смисъл да се подкрепят“, смята Дечев и даде пример - идеята изпълняващите функции главен прокурор, председатели на ВКС, ВАС, или пък титулярите на тези институции, да не могат да бъдат избирани, след като им изтече мандата за членове на нов състав на ВСС.

“Положителна идея е и предложението пленумът на ВСС да избира изпълняващ функцията главен прокурор или председател на ВКС и ВАС“, допълни още бившият служебен министър.

