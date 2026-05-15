Повече от 100 деца от Бенковски отправиха послания за безопасност на пътя към своите близки

Повече от 100 ученици от СУ „Георги Бенковски" в Бенковски и малчугани от ДГ „Елица" участваха в открит урок по безопасност на движението под мотото „Моето безопасно лято - внимателни деца и умея да се пазя на пътя". Инициативата се организира от ръководството на училището и Община Марица с мисъл за предстоящата лятна ваканция и безопасността на децата на пътя.

Специален гост-лектор бе експертът по пътна безопасност Ботьо Гиргинов, който е дългогодишен служител на „Пътна полиция" към МВР - Пловдив, посветил повече от 20 години на превенцията сред деца и младежи. Той представи на учениците основни правила за безопасно поведение на улицата чрез практически демонстрации и ролеви игри.

Гиргинов показа различни пътни знаци и разясни значението им. Сред тях бяха знаци за забрана за изпреварване, ограничение на скоростта до 50 км/ч, както и за зареждане на електрически автомобили и място, където не трябва да се паркира.

Особен интерес предизвикаха демонстрациите за безопасно управление на велосипед. Децата научиха, че при завой велосипедистите трябва ясно да подават сигнал с лявата или дясната ръка. Ученици се включиха активно и в ролеви игри, като техните съученици ги подкрепяха. Едно от децата влезе в ролята на регулировчик и показа знаците за преминаване на автомобилите.

Малчуганите от ДГ „Елица" поздравиха присъстващите с песен за светофара, а на финала всички деца вдигнаха сърца с послания към своите родители и близки. „Тате, слагай си колана" бе написал на своето червено сърце третокласникът Йоан Асенов. „Мамо, не превишавай скоростта!" бе посланието на Николай Илиев от 3 клас, а неговият съученик Георги Пенин бе написал пожелание към баба си: „Бабо, пресичай бавно и минавай на зелено! Бъди много внимателна! С любов: Гоги".

Най-голямата изненада за учениците бе срещата с полицаите от РУ - Труд. Младши експерт Георги Ефтимов и инспектор Николай Граматиков дадоха възможност на децата да се качат в полицейски автомобил и да пуснат сирената.

„Всяко усилие, насочено към опазването на човешкия живот и здраве, изисква обединението на всички институции. Нищо не би могло да има по-голяма стойност, ако не успеем да опазим най-вече нашите деца. Семейството също трябва да поеме своята роля във възпитателния процес и да подпомага образованието, за да могат нещата да се случват по правилния начин", заяви Ботьо Гиргинов. Той поздрави Община Марица, че е изградила полигони по безопасност на движението в Бенковски, Маноле, Калековец, Труд, Рогош и Царацово. Най-голямата от тях е в двора на СУ „Васил Левски" в Маноле и се простира на площ от над 500 кв. метра. Част от училищата са реализирали и площадки, финансирани по програми на Министерството на образованието.

По думите на кмета на Община Марица Димитър Иванов опазването живота и здравето на децата е основен ангажимент за местната власт. „Изграждането на образователна инфраструктура е изключително важно за нас, защото децата са приоритет номер 1. А подобни практически уроци помагат на подрастващите по-лесно да усвояват важните правила и да бъдат внимателни участници в движението", подчерта той.

„Откритият урок по безопасност на движението с утвърдени експерти бе част от програмата ни за превенция сред нашите ученици. Идеята ни е да подготвим децата с практически умения, които да са им полезни в живота. Именно затова с подкрепата на общината стартирахме и модерната специалност „Мехатроника", за да подготвяме кадри за индустрията", посочи директорът на СУ „Георги Бенковски" Борис Бабугеров. Той благодари на Община Марица за подкрепата в образователните инициативи и заяви увереността си, че родителите ще продължат да насърчават децата си в тяхното развитие и подготовка, за да усвоят знания и умения, които да ги подготвят успешно за живота.

На открития урок присъстваха заместник-кметът Гергана Титюкова, кметовете на Бенковски и Радиново Тодор Босев и Йордан Дашев.