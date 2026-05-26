Служител от МВР изрази мнение ЕКСКЛУЗИВНО! Не от ГДНП, а от областната дирекция в Перник е изтичала информация към прокурорския син Докато трае разследването в последните месеци, ОДМВР-Перник е било тотално изолирано

Не отговарят на истината твърденията на адв. Зорница Костова (която защитава двама от потърпевшите по делата срещу Васил Михайлов), че от служители на Главна дирекция “Национална полиция” е изтичала информация към прокурорския син, който бе задържан на 22 май т.г. Това потвърди служител на МВР пред наш репортер.

По думите му, разследващите разполагат с оперативна информация, че подобно изтичане на данни към Васил Михайлов и близките му се е осъществявало от служители на ОДМВР-Перник и по-специално от криминална полиция и евентуално от сектор БОП в миньорския град. Именно заради подобни опасения и подозрения, тамошната полиция е била изцяло изолирана от всички мероприятия по залавянето на Михайлов. По думите на източника ни, точно това се е оказало ключово за успеха на операцията.

Нещо повече - ГДНП и ГДБОП са работили съвместно и в отличен синхрон в продължение на няколко месеца - от февруари до май т.г., а съвместните им усилия са дали резултат.

Твърденията, направени от адвокатката на двамата потърпевши, не са подкрепена по никакъв начин и тя най-вероятно се опитва да демонстрира запознатост, хвърляйки в пространството нелепи обвинения срещу служители на Главна дирекция “Национална полиция”, предположи ченгето, с което разговаряхме.

“…. По отношение изтичането на информация, това може да се е случило само евентуално от страна на служители под пагон или от криминалния контингент в Перник. Униформените, издаващи информация към Михайлов могат да са както от криминална полиция в районното и областната дирекция, така и от сектор БОП в тамошното ОДМВР.

Имахме съмнения, че хора от пернишката полиция, които са ангажирани в мероприятията, в секретни постове, в проучване на адреси, проучване на негови (бел.ред. - на прокурорския син) връзки, може би не са изцяло коректни. Поне това сочат оперативните данни….”, продължи с разкритията си събеседникът ни.

“Ако от ГДБОП са имали някакви съмнения по отношение коректността и професионализма на служителите в ГДНП, те със сигурност е нямало да влизат в контакт с тях и да им споделят чувствителна информация…”, разяснява информаторът ни.

По информация на редакцията, която получихме от няколко независими източника, ГДБОП и ГДНП са работили в тясно сътрудничество през последните два-три месеца. И това е по нареждане на главния секретар Георги Кандев, който е бил много добре запознат със срещите, които двете дирекции са провеждали през цялото време за да се стигне до задържането на прокурорския син Васил Михайлов.

