Певица беше изгорена жива в Кения заради татуировка

Шокиращо убийство на популярна госпъл певица потресе Кения, след като жената почина от тежки изгаряния след жестоко нападение, за което местни медии подозират политически мотив.

Според информацията, певицата е била залята със запалима течност и подпалена след уличен конфликт. Тя е транспортирана по спешност в болница в критично състояние, но по-късно е починала от раните си.

Малко преди смъртта ѝ в болничната стая я е посетил вътрешният министър на Кения Кипчумба Муркомен. Той е заявил, че всички замесени в нападението трябва да бъдат издирени и наказани с цялата строгост на закона.

Според местни източници основна причина за атаката може да е била откритата подкрепа на певицата към президента на Кения Уилям Руто. Жената дори имала татуировка с лицето на държавния глава на рамото си – нещо, което според мнозина е провокирало яростта на нападателите.

Министър Муркомен осъди остро случилото се, определяйки го като „жестоко и нечовешко“ престъпление.

„Никой не бива да страда или да умира заради политическите си убеждения, партийната си принадлежност или подкрепата си за определен лидер“, заяви той.

Властите вече водят разследване и обещават да изяснят всички обстоятелства около бруталното нападение, което предизвика силен обществен гняв в страната.

https://glasnews.bg/