Разследват трагедията в Благоевград: Вероятно децата не са паднали сами, става дума за тежко престъпление

Разследващите изясняват какво точно се е случило в апартамента на петия етаж, откъдето са паднали двамата младежи в Благоевград. Припомняме, че момиче бе намерено мъртво вчера сутринта в квартал "Струмско", а 17-годишно момче е в много тежко състояние. Вече има има двама задържани

В случая има употреба на наркотични вещества, като купонът е бил подготвян десет дни. През това време са набирани райски газ, LSD, трева и марихуана.

Наркотиците са довели до конфликти в групата заради присъствието на момиче, а впоследствие и до необуздана агресия, съобщава NOVA. Към момента най-веорятната версия е, че децата не са паднали сами, а става дума за тежко престъпление.

Очаква се да бъде повдигнато обвинение и да бъде наложена 72-часова мярка на един от присъствалите на купона, който вероятно е склонил или собственоръчно е принудил двамата да скочат от прозореца.

Единият от задържаните е открит в жилището във видимо неадекватно състояние и полугол, а другият е намерен на друго място в града. Почти потвърдена е и информацията, че телата на падналите младежи също са били без дрехи.

По повод разпространението на наркотични вещества общественият посредник Злата Ризова събира всички директори на училища в Благоевград и началниците на полицията. Тя призна, че няма точна концепция как ще протече срещата, но е сигурна, че в диалога ще се намерят някакви решения за този бич.

Съседите в блока не са чули шум от апартамента във фаталната нощ. Една от живущите споделя, че е там от две години и не ги познава. Друга съседка допълва, че не контактува с тях лично и не е забелязала нищо тревожно.

Междувременно пострадалото момче беше транспортирано в столичната болница "Пирогов", където лекарите продължават усилията да запазят живота му.

ФОКУС пирпомя, че днес община Благоевград обяви ден на траур. В тази връзка всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят. Там, където отмяната е невъзможна, събитията трябва да започват с минута мълчание.

https://www.focus-news.net/