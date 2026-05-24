Извънредно положение в Калифорния след изтичане на опасен химикал, МВнР с препоръки към българите

Властите в окръг Ориндж, щата Калифорния, обявиха извънредно положение заради изтичане на опасен химикал в производствена база в град Гардън Гроув.

Заради динамичната обстановка зоната за евакуация беше разширена, а българското Министерство на външните работи призова сънародниците ни в района да следят указанията на местните власти и актуалната информация за аварията.

Поради динамичната обстановка зоната за евакуация е разширена в периметъра: Ball Road (Север); Trask Avenue (Юг); Valley View Street (Запад); Dale Street (Изток). Разкрити са временни евакуационни центрове за засегнатите граждани на следните адреси: Freedom Hall at Mile Square Regional Park, 16801 Euclid Street, Fountain Valley; Savanna High School, 301 North Gilbert Street, Anaheim; Oceanview High School, 17071 Gothard Street, Huntington Beach.

Публикувани са и следните спешни телефонни номера: Garden Grove 24-hour Emergency Hotline: 714-741-5444; Orange County Public Information Hotline: 714-628-7085; OCFA Medical Information Hotline: 714-538-2501.

МВнР препоръчва на българските граждани, пребиваващи или планиращи пътуване в засегнатия район и съседните населени места, да спазват препоръките на местните власти и да следят актуализиращата се в реално време информация относно евакуации, както и статуса на аварията на следния линк: ,,Chemical Spill Emergency - Garden Grove‘‘.

При необходимост от консулско или кризисно съдействие, българските граждани могат да се обръщат към:

Генералното консулство на Република България в Лос Анджелис на следните контакти: +1 310 478 6700 и дежурен телефон в извънработно време - +1 310 437 3606; електронен адрес: [email protected];

Посолството на Република България във Вашингтон на следните контакти: +1 202 387 0174; +1 202 299 0273; +1 202 483 1386; електронни адреси - [email protected]; [email protected].

Съдействие при бедствени ситуации може да бъде заявено от български граждани и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.