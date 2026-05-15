Държавата да не се меси на пазара, обеща Радев

Премиерът обсъди цените на храните с браншови организации, работодатели, синдикати Без регулации пазарът лесно се превръща в джунгла, изтъкна министър-председателят Има риск родното производство да изчезне

„Продължаващият ръст на цените на храните и намаляващата покупателна способност на българските граждани се превръщат в истинското предизвикателство“. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на срещата в Министерския съвет за цените на храните, в която участваха министри, депутати, синдикати, работодатели, браншови организации в сектор "Земеделие и храни".

„Цените се определят от редица външни фактори, които не са обект на днешната дискусия“, поясни премиерът. Той подчерта, че цените на хранителните стоки зависят и от редица национални фактори.

„В това число се включват родното производство, коректно отношение между производители и потребители, наличието на нелоялни търговски практики, наличието на ясни регулации и контролни механизми“, допълни министър-председателят. Той припомни, че в Народното събрание вече се обсъждат важни закони в тази посока. „Законите се базират на европейската практика в защита на потребителите и конкуренцията“, каза още премиерът.

„Държавата няма да се меси на пазара“, увери Румен Радев и допълни, че държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми. “Без тях пазарът лесно се превръща в джунгла“, изтъкна още той.

„От стабилността на цените и наличието на свежи продукти на масата зависи дали ще имаме силно родно производство“, предупреди още премиерът, според когото докладите на КЗП к КЗК са силно тревожни.

Премиерът Радев обърна специално внимание на състоянието на българското производство. Позовавайки се на доклади на Комисията за защита на конкуренцията и на Министерството на земеделието и храните, министър-председателят предупреди за опасността родното производство да изчезне от българската трапеза, ако то продължи да намалява с настоящия темп. „Това е голям проблем, наличието на силно родно производство е въпрос на хранителна сигурност и суверенитет и въпрос на национална сигурност. Така че това е приоритетна политика на българското правителство“, заяви Радев.

Министър-председателят изтъкна необходимостта от набелязване както на средносрочни, така и на дългосрочни мерки. Премиерът даде за пример условията за коопериране, за напояване, за къси търговски вериги, за контрол на качеството. „Критично важно е всъщност какво слагаме на българската трапеза“, изтъкна Радев. По думите му е необходимо всички тези теми да бъдат открито поставени „на масата“ и да бъде проведен честен и конструктивен диалог между всички страни.

