Скандал в Германия: Педиатър обвинен в 130 сексуални престъпления срещу деца

Потресаващ случай разтърси Германия: педиатър от болница близо до Берлин е изправен пред 130 обвинения за сексуални престъпления, включително тежки посегателства над деца и изнасилване, съобщават ДПА и БТА.

Медикът е задържан още през ноември, след като властите преценили, че съществува реална опасност да извърши нови престъпления.

Първоначално, през януари, стана ясно, че срещу него има обвинение за сексуално насилие над дете по време на дежурство в болницата в Ратенов, западно от Берлин. След сигнал от майката полицията извършила обиски и иззела голямо количество носители на данни.

Това отприщило по-мащабно разследване на прокуратурата в Потсдам, което разкрило възможни допълнителни жертви.

Според обвинението, престъпленията са извършвани в периода от декември 2013 г. до ноември 2025 г., като голяма част от тях – в самото лечебно заведение, докато лекарят е бил на работа.

