ВИЖТЕ ПРЕСТЪПНИЯ ОБРЪЧ ОТ ОФШОРКИ НА НИКОЛАЙ БАРЕКОВ. ЖИВЕЕ В ПАЛАТ, А ПО ДОКУМЕНТИ Е ПРОСЯК

След като разкрихме как лицето Николай Бареков е източило над 2 млн. евро от бюджета на Европейския парламент под форма на хонорари за фиктивни сътрудници, шофьори, гавази и метреси, идва ред да разплетем криминалния обръч от офшорни фирми, зад които “шкембето на българската журналистика” (както го беше нарекъл Атанас Чобанов) крие мръсния кеш, даден му от съмнителни олигарси и източен от фалиралата КТБ.

За схемите и преплетките му разказва журналистът Симон Милков в ексклузивно разследване, публикувано в YouTube канала “БезпартиенБГ”. Той е подал сигнал и до европейската прокуратура, където детайлно е описал престъпленията.

Преди да скочим в дълбокото следва да направим уговорка, че според редица по-стари медийни разследвания, огласени в периода 2015-2018 г., генезисът на незаконните средства, които Дудука отказва да декларира, най-вероятно следва да бъде търсен във връзките му с банкера-беглец Цветан Василев. Бареков доброволно се бе превърнал в момче за всичко, параван и другар на невъзвращенеца, който чрез него опита неуспешно да узурпира и да поквари политиката. Точно по тази причина той наля десетки милиони в неуспешния проект “България без цензура”, купувайки си цяла парламентарна група през 2014 г.

"Πpoĸypaтypaтa: Близo 30 млн. лв. oт KTБ ca oтишли пpи Бapeĸoв и пapтиятa мy", чeтeм нa пъpвa cтpaницa в. "Kaпитaл Dаіlу" преди десетилетие. Oт peзюмeтo нa oбвинитeлния aĸт пo тoвa дeлo cтaвa яcнo, чe дo Бapeĸoв и пoлитичecĸия мy пpoeĸт ca cтигнaли нaд 25 милиoнa лeвa. Cпopeд дъpжaвнoтo oбвинeниe чacт oт пapитe ca били изнacяни oт тpeзopa нa бaнĸaтa в caĸoвe и били пpeдaвaни нa шoфьopa нa бившия TB вoдeщ.

Hиĸoлaй Бapeĸoв зaпoчнaл дa пoлyчaвa пapи oщe ĸoгaтo зaпoчнaл paбoтa в TB7, нo cлeд избopитe пpeз 2013 г. cyмитe, ĸoитo дocтигaли дo нeгo, ce yвeличили знaчитeлнo.

Toй e пoлyчaвaл пъpвo пo 50 xиляди, a пocлe - пo 100 xил. лв. мeceчнa зaплaтa oт Цвeтaн Bacилeв. Oтдeлнo oт тoвa пoлитичecĸият мy пpoeĸт "Бългapия бeз цeнзypa" e пoлyчaвaл пo 600 xил. лв. нa мeceц, продължава разкритията си “Капитал”.

Тъй като мръсният кеш на Мустака е нямало как да се официализира, в началото на м. май 2014 г. избухва огромен скандал с финансирането на ПП ББЦ. Сред “дарителите” на партията се оказват фиктивни лица, които нямат представа за присъствието си в дарителските списъци. Целта е била с измислени “волни пожертвования” да се прикрие истинският произход на средствата, налети в партията и материализирани в луксозни имоти и палат в Драгалевци, достоен за нарко барон.

В рамките на кампанията за изборите за Европейски парламент коалицията около партията на Николай Бареков „България без цензура” (ББЦ) е разходвала за медийно отразяване суми, които надхвърлят половината от законово установения максимален праг от 2 милиона лева. Съгласно публично достъпните данни отчетените разходи възлизат на 1 095 856,58 лева, като съществуват сериозни основания да се приеме, че действителният размер е по-висок, предвид неизпълнението от страна на редица медии на задължението им за публично оповестяване на договорените финансови параметри. Допълнително буди съмнение обстоятелството, че в рамките на едва три дни след изборния ден броят на декларираните дарения към ББЦ е нараснал петкратно. Налице са и данни за пряко нарушение на приложимото законодателство, включително случаи на дарения, надвишаващи допустимия лимит в двоен размер, както и системно неизпълнение на задължението за подаване на изискуемите декларации от значителна част от дарителите. Това поведение обективно сочи към сериозни пропуски в спазването на нормативната уредба и поражда основателни съмнения относно законосъобразността на отчетената финансова дейност. От публикуваните данни „България без цензура“ е на първо място по разходи за предизборна агитация, разкрива Симон Милков в своя видео репортаж.

Точно в този момент около Бареков се заплитат криминални обръчи от фирми, повечето офшорки, които лъснаха и в досиетата Pandora Papers. Те започват да легализират парите, получини под масата.

ПП ББЦ е регистрирана със седалище: гр. София, р-н Лозенец1421, бул. Черни връх № 25А, ет.1 – Бизнес център Хемус. Имотът, в който се помещава партията има съмнителна съдба:

На 06.06.2014 г. имотът – офис (заедно с още един офис и 4 бр. паркоместа) е придобит от дружеството „ЕКСТРИЙМ ТИМ“ ЕООД, регистрирано 5 месеца по-рано на 14.01.2014 г. – периодът някак удобно съвпада с процедурата по учредяване на Барековата партия. От къде пръкналото се току-що дружество има ресурс да закупи имот на стойност над 1 000 000 лева, остава мистерия за обществото.

На 26.06.2014 г., месец след като дружеството фантом е закупило имотите, същото ги продава на „МАСТРОМОДУС“ ЕООД. Това е и месец след като Бареков вече е сигурен евродепутат и може пълнометражно да разгърне престъпните си схеми, за които очевидно добре се е подготвял. Няма как да не направи впечатление, че след тази врътка, първоначалната фирма „ЕКСТРИЙМ ТИМ“ ЕООД, придобила имотите, е прехвърлена на Диагне Ибрахама, сенегалски гражданин, действащ в страната чрез пълномощник, никога не стъпвал в България, а и вероятно неподозиращ, че притежава дружество, обект на пране на пари.

На 06.03.2015 г. имотите са апортирани в капитала на „МАСТРО ПРОПЪРТИ“ ЕООД, учредено явно с тази цел на същата дата. Месец по-късно на 09.04.2015 г. собствеността на дружеството отива в неясни ръце в хонкконгското дружество ТД „ВЕЛПЕКУЛА ЛИМИТИД“ за сумата от 1 200 000 лв., но платима в 5-годишен срок.

Доказателство за това, че пътят на имотите е предварително предначертан към Бареков, е фактът, че на 26.09.2019 г. същите се придобиват от Стоянка Вълкова Календерска – майка на Мария Олева Календерска – жената до Николай Бареков и майка на децата му. От къде възрастната дама е разполагала с финансови възможности, историята мълчи. Според справка в имотния регистър, а и по личните признания на Календерска, давани пред приятелки, рода̀та й е малоимотна, разполагат само със скромни нивички в Благоевградско, а тя от най-ранна възраст тръгва по лошия път за да се препитава.

И въпреки това неофициалната тъща на Дудука става имотна кралица. Схемата е същата – цената, която тъщата е трябвало да плати е разсрочена до 5 години след сделката. Някак удобно и без никакви финансови ангажименти – имотите се даряват на Мария Календерска през 2022 г.

Вероятно през цялото това време ПП ББЦ формално е под наем в офиса на бул. Черни връх № 25А и от партията не са наясно с това, че имотът се е озовал в ръцета на жената на лидера на партията.

Абсолютно същата е схемата и с друг имот в същата сграда на бул. Черни връх № 25А, ет. 1 – Бизнес център Хемус, а именно Апартамент Б6, със застроена площ 306,24 кв.м., и две паркоместа № 2.15 и № 2.16.

На 10.03.2015 г. имотите са апортирани в капитала на „МАСТРО ИНВЕСТ“ ЕООД с пазарна оценка от 876 340 лева. Дружеството има подозрително сходно наименование с „МАСТРО ПРОПЪРТИ“ ЕООД.

След това месец по-късно на 09.04.2015 г. Дяловете на „МАСТРО ИНВЕСТ“ ЕООД са продадени на хонкконгското дружество ТД „ВОЛОВАР ЛИМИТИД“.

На 13.06.20019 г., подобно на гореописаното, дружеството е продадено на бабата на Мария Календерска – Стана Петкова Макавийска (тогава на 80 г.) за сумата от 876 340 лева, която сума е следвало да се плати в 5-годишен срок. Дали е платена и тук не става ясно, но и хонгконгското дружество явно не си търси парите, предвид това, че върху иотите не са наложени никакви тежести. След смъртта на бабата през 2021 г., имотите са наследени от майкана на Мария – вече познатата Стоянка Вълкова Календерска, която от своя страна удобно ги дарява без ангажимент на дъщеря си.

Към м. март 2014 г. Николай Бареков не получава официални доходи от трудова дейност, но живее в луксозна къща в столичния квартал Бояна, с адрес на ул. „Лешникова гора“ № 79А. Къщата е собственост на „ИНВЕСТИЦИЯ БГ“ АД, учредено 25.11.2013 г. от две млади студентки – Магдалина Христова (по късно-Андреева), тогава на 26 г., и Тина Веселинова, тогава на 27 г. Впечатление прави, че луксозният имот е придобит 20 дни (12.12.2013г.) след като двете момичета учредяват дружеството с неясен произход на средствата за сделката в размер на 977 915.00 лв. По официални данни къщата е ползвана и за офис на ПП ББЦ срещу месечен наем, вероятно отчитан като разход пред европарламента. През 2015 г. Мария Календерска признава публично, че заради „запор от НАП“ се наложило „Николай да им даде пари“, за да „откупи“ къщата. Но защо не той е официалният собственик на скъпата къща и от къде са парите, които е дал, не става ясно. Ако проследим историята на имота обаче, по всичко личи, че плоското обяснение на Мария не се връзва с фактическото положение:

От 09.10.2014 г. едноличен собственик на капитала на „ИНВЕСТИЦИЯ БГ“ АД става „Sirius Investing Limited“, регистрирано на Вирджинските острови или малко след като Бареков вече се е настанил в ЕП. Офшорната фирма се появи в Досиетата Пандора, като там бе разкрито, че именно Мария Календерска е неин собственик, но тя не го е обявила никъде въпреки, че по това време е била член на ръководството на партията „България без цензура“. Николай Бареков също е бил длъжен да обяви тази собственост, поради обстоятелство на съвместно съжителство, което го задължава да декларира активите на жената, с която живее на семейни начала, но фирмата не се открива в нито една от имуществените му декларации нито пред КП КОМПИ, нито пред ЕП.

От информация налична в „Документите Пандора“ се вижда, че към 2016 г. Мария Календерска е била действителен собственик на Sirius Investing Limited.

По същото време на 02.12.2016 г. „ИНВЕСТИЦИЯ БГ“ АД, учредява дъщерното „ДИ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД с разрешение на „Sirius Investing Limited“, като апортира в капитала му луксозната къща, оценена на 1 007 600 лева. Управител става Мария Календерска. През същата година е сменен и съветът на директорите на „ИНВЕСТИЦИЯ БГ“ АД, в който вече влизат майката и бащата на Николай Бареков – Магдалена Костадинова Барекова и Тихомир Николов Бареков.

От 06.06.2019 г. Мария Календерска става едноличен собственик на капитала на „ИНВЕСТИЦИЯ БГ“, с което гарантира сигурността на семейния дом.

Предвид описаното, основателно възниква въпросът от къде Николай Бареков разполага със средства в тези особено големи размери, за да финансира жена си да придобие имота, пита Симон Милков в сигнала си до европрокуратурата.

Нещо повече, Асоциацията на европейските журналисти – България (https://aej-bulgaria.org) пише : „Политикът Николай Бареков, свързван с укриване на данъци и източване на милиони от КТБ, днес си позволява да обвинява журналисти в своите грехове. (…) Безкрайна наглост е формулирането на подобен сигнал от лице, за което Националната агенция по приходите е установила, че не е подавал данъчна декларация за 2007, 2009, 2010 и 2011 г., въпреки че е бил длъжен да го направи. През 2014 година НАП постанови, че Бареков дължи над 35 хиляди лева данъци, заедно с лихвите“. Тенденцията за укриване на доходи, респективно неплащането на дължимите данъци, продължава и по времето, когато Бареков е евродепутат.

Видно от

„Регистър на лица, заемащи публични длъжности“ при Сметна палата (https://register.cacbg.bg), за лицето Николай Тихомиров Бареков – член на ЕП от Р. България, през 2018 г. е подадена Декларация за имущество и интереси за периода 01.01.-31.12.2017 г., в която в графа „12. Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 1000 лева и трудови доходи, получени през предходната календарна година“ е записано „Нямам нищо за деклариране“. На практика излиза, че евродепутатът не получава заплата. Това явно е усъмнило и контролните органи, които приключват проверката по чл. 43, ал. 1 от ЗПКОНПИ с констатирано несъответствие. Предвид това Бареков е принуден да подаде нова декларация с коректни данни като вече декларира „годишна данъчна основа от трудови доходи“ в размер на 200 613 лева.

Заради непрекъснатите скандали около него и разточителния начин на живот, който води, на Дудука му се налага на два пъти да променя името на политическата си партия, за да се реабилитира в публичното пространство. Така от 04.04.2017 г. до 01.07.2019 г. партията се казва „Презареди България“, а по-късно и „Будна България“, за да изпадне в тотално забвение и към днешна дата да се представлява единствено от лицето и шкембето й - Бареков, не крият погнусата си запознати с цялата далавера.

Какви мерки ще предприеме Лаура Кьовеши и ще остави ли този финансов Остап Бендер ненаказан, предстои да разберем.

Източник: crimesbg.com