ПАДЕНИЕ! Вижте как Николай Бареков прави двете си метреси собственички на палата в Драгалевци, където живее с жена си Мария Календерска (РАЗСЛЕДВАНЕ) Мадамите, с които Ники Дудука въртял оргии на Малдивите за сметка на европейския парламент, са първите притежателки на компанията "Инвестиция Бг"

Моралното тресавище, в което се въргаля проваленият политик и бивш тв водещ Николай Бареков сякаш няма дъно. След като в поредица свои разследвания журналистът Симон Милков разкри механизмите, по които бившият евродепутат е организира мащабна схема за прането на откраднатите близо 30 млн.лв. от КТБ, днес ще научите, че за престъпленията си той е използвал безогледно не само жена си Мария Календерска (заедно с възрастните й майка и баба), но е оплел в криминален караминьол и двете си фиктивни сътруднички от Европарламента. Момичетата, чиито имена изплуваха в документите, разкрити от YouTube канала “БезпартиенБГ”, се оказаха същите, с които Дудука е ходил на Малдивите, за сметка на евроданъкоплатците. Поне така твърдят бивши съратници в ББЦ.

Както всеки здравомислещ човек може да се убеди, на екзотичната дестинация героят на днешния разказ ни най-малко не се е занимавал с въпросите на международна политика. Тъкмо обратното - там той е извършвал действия, окачествявани в НК като разврат. Ако прибавим и несметните количества незаконен бял прах, за който свидетели твърдят, че щедро се е изсипвал в носа му, можем да осъзнаем мащабите на разгула, в който той е живял за сметка на ЕП.

Припомняме, че двете млади (по онова време) мадами са получавали цели 4 години заплати от по близо 4 хил. евро месечно за да подслаждат престоя му в Брюксел и да осмислят нощите му в София. Същите нежни жрици освен да пият шампанско на аванта с него в самолета, в България е трябвало да му чистят къщата, да гладят долното бельо на жена му и дори да дундуркат отрочетата на Барека. И всичко това докато поне едната от тях е била в законен брак с…. личния му шофьор, който от своя страна също е вземал заплата на депутатски сътрудник.

Документите, които Симон Милков извади наяве обаче сочат, че девойките освен с “тънки” занаяти и леки дейности, са били въвлечени в тежко ОПГ за пране на десетки милиони чрез серия офшорни дружества. Същите момичета са станали първите документални притежателки на луксозната резиденция, в която Бареков посреща брутални мутри от ранга на Кела и Козела.

Но нека караме подред. Имената на асистентките му се откриват зад компанията “Инвестиция БГ“ ЕАД. Това дружество заслужава особено внимание, защото същото закупува къщата, в която и до днес живее “социално слабият” Николай Бареков със семейството си.

Ето защо то е старателно организирано, като предвидливо е учредено като акционерно дружество, тъй като прехвърлянето на акциите не подлежи на обявяване в Търговския регистър и от тази гледна точка е доста по-облекчено за работа, твърди журналистът Милков.

„Инвестиция БГ“ ЕАД е учредена на 19 ноември 2013 година с акционери Магдалена Любчева Христова, записала 3000 акции, и Тина Веселинова Веселинова, записала 2000 акции.

23 дни по-късно, или на 12 декември 2013 година, дружеството закупува луксозна къща в столичния квартал „Бояна“, с адрес улица „Лешникова гора“ №79А, за сумата от 977 915 лева, като остава неясен произходът на средствата.

По силата на джиро, подписано на 27 август 2014 година върху временно удостоверение №1, Магдалена Любчева Христова е прехвърлила на Тина Веселинова Веселинова всички 3000 броя обикновени поименни акции, с което Тина Веселинова става едноличен собственик на капитала.

Джирото очевидно е бланково и напечатано на гърба на временното удостоверение, предварително подписано от джиранта Магдалена Христова, с оставено празно място за ръкописно попълване на данните на джиратаря.

Това явно цели във всеки момент акциите да могат да се прехвърлят на удобно физическо или юридическо лице.

Вероятно съвсем не е случайно, че продажбата е вписана в Търговския регистър чак на 9 октомври 2014 година, когато на Британските Вирджински острови е учредено дружеството „Sirius Investing Ltd.“, следващият наричан собственик на акциите.

Безспорен случай е привидният характер на сделката.

Неясно е и дали акциите са предмет на покупко-продажба или на дарение.

Два месеца по-късно, по силата на джира, подписани на 28.10.2014 година върху временно удостоверение №2 и №3, вероятно издадени като заместващи временно удостоверение №1, Тина Веселинова е прехвърлила всички 5000 броя обикновени поименни акции на „Sirius Investing Ltd.“, регистрирано девет месеца по-рано — на 9 октомври 2014 година — на Британските Вирджински острови.

Дружеството е представлявано от „Мултисърв“ Ltd., регистрирано на 7 юли 2005 година на Британските Вирджински острови под №666195, представлявано от Катерина Йосеф.

Джирата и тук са бланкетни и напечатани на гърба върху временно удостоверение №2 и временно удостоверение №3, предварително подписани от джиранта Тина Веселинова, с оставено празно място за ръкописно попълване на данните на джиратаря.

Джирото на временно удостоверение №2 е явно създадено още при издаването му и е с неактуален адрес на дружеството — ж.к. „Младост“.

Временно удостоверение №3 е издадено на 10 октомври 2014 година и е с актуален адрес на дружеството, а именно: град София, район „Витоша“, улица „Лешникова гора“ №79А.

Защо се е наложило временно удостоверение №1 да бъде унищожено и да бъде извадено временно удостоверение №3, не става ясно.

Дружеството „Sirius Investing“ Ltd. от своя страна е представлявано от „Мултисърв“ Ltd., също фигуриращо в системата на „Мастро Пропърти“, с директори Йоана Ниаго, Кирякос Дамяно, Маринус Гавриел и Катерина Йосиф от Кипър.

Акционерната книга на „Инвестиция БГ“ ЕАД е направена за целите на регистъра, защото има един запис на акционер — „Sirius Investing“ Ltd., без номер на страница и пореден номер на запис.

Липсват данни за предишните прехвърляния.

Подписът не е на лицето, което по закон следва да води книгата, именно изпълнителния директор Тина Веселинова, а на Катерина Йосиф, представител на „Sirius Investing“.

Дотук фактическата обстановка разкрива следните изводи.

Последователност, взаимообвързаност и действия на всички участващи лица и дружества, които не могат да бъдат възприети като случайни или осъществявани независимо едно от друго.

Напротив, налице са данни за предварително съгласувано поведение и координация между тях, насочени към реализирането на общ резултат, прикриван чрез формално отделни търговски взаимоотношения и привидна самостоятелност на всяко едно от дружествата.

Съвкупната преценка на извършените действия насочва към функционирането на един по-общ механизъм, при който отделните правни субекти са използвани като средство за прикриване на действителната икономическа и организационна свързаност помежду им.

Фактът, че дружествата по разглежданите сделки са регистрирани в юрисдикции като Хонконг и Британските Вирджински острови, докато реалното управление и физическото присъствие на свързани лица е в Кипър, е индикация за сложна и непрозрачна корпоративна структура, която затруднява проследяването на действителните собственици и паричните потоци.

Подобно разминаване между място на регистрация и реална оперативна дейност не е необичайно при международни бизнес структури, но в определени случаи се използва и като инструмент за ограничаване на публичността относно крайния бенефициент, както и за намаляване на регулаторния и данъчния контрол.

Юрисдикции като Хонконг и Британските Вирджински острови често се определят като офшорни и ниско данъчно облагани зони, които предлагат облекчени изисквания за разкриване на собственост и по-голяма конфиденциалност, което може да създаде предпоставки за по-трудно установяване на реалната икономическа същност на сделките.

В комбинация с физическото присъствие на участващите лица в други държави, това е потенциален сигнал за структуриране на дейността по начин, който усложнява проследимостта на транзакциите и реалните контрагенти.

Налице е сериозно съмнение относно действителния произход на средствата, използвани при осъществяването на описаните дотук сделки, доколкото липсват ясни и проследими доказателства за законния им източник.

Съвкупната преценка на установените факти и обстоятелства обосновава предположението, че част или всички участници в схемата са били финансово обезпечавани със средства, придобити по неправомерен начин, включително чрез отклоняване или недобросъвестно усвояване на средства с произход от европейски фондове или други финансови ресурси на Европейския съюз, ако щете и на Корпоративна търговска банка.

Съществуват данни, че посредством поредица от привидно законосъобразни търговски сделки, прехвърляне на дялове, акции и парични потоци между формално независими субекти е била създадена схема за прикриване на реалния произход на средствата и за въвеждането им в легалния търговски оборот.

В случая Николай Бареков заема ролята на централен организатор или координатор, който осигурява финансовия ресурс и задава общата схема на движение на средствата, докато реалните операции се разпределят между различни участници с предварително определени роли.

Крайното подставено лице е, по всичко личи, жената, с която той се намира във фактическо съжителство — Мария Календерска, която формално фигурира като собственик, управител или участник в дадена сделка или дружество, но реално действа по указание на Бареков.

Останалите участници по веригата, част от които близки роднини на Бареков и на Мария Календерска, могат да бъдат описани като посредници или поставени лица, които съзнателно изпълняват предварително зададени функции — като регистриране на дружества, подписване на документи или осъществяване на преводи срещу договорено възнаграждение.

Факт е също така, че към настоящия момент нито Николай Бареков, нито Мария Календерска имат доходи от трудова дейност, тоест те са безработни, но въпреки това поддържат изключително висок стандарт на живот.

Вече е установено, че и двамата са с постоянен адрес на улица „Лешникова гора“ в София.

Бареков и Мария Календерска имат общо четири деца, като всяко едно от тях учи в частно училище или посещава частна детска градина.

Семейството разполага с шофьор и детегледачка.

Основателно възниква въпросът откъде семейството може да си позволи този висок стандарт на живот, който води.

Това поставя редица въпроси относно действителния произход на средствата, с които се финансира ежедневното им съществуване, както и относно възможната връзка между този стандарт на живот и описаните по-горе корпоративни и имуществени трансакции.

Господин Бареков следва да даде ясен и конкретен отговор пред обществото относно източниците на средствата, с които той и неговото семейство поддържат този начин на живот, завършва разследването си колегата Симон Милков.

За моралната страна на казуса, вярваме, че читателите сами ще си направят изводи какъв човек си позволява да говори за ред, законност и добри нрави.

Източник: crimesbg.com