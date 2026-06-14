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„Опера на площада” ще има, отново се продават билети

https://crimes.bg/vodeshha-tema/opera-na-ploshtada-shte-ima-otnovo-se-prodavat-bileti/194480 Crimes.bg
Lacho
77
„Опера на площада” ще има, отново се продават билети
Lacho
77

„Опера на площада" ще има, потвърдиха от Софийската опера. Във вторник от културната институция ще дадат специална пресконференция по този повод.

По-рано този месец от операта заявиха: „Принудени сме, поради наложените финансови ограничения във връзка с липсата на приет държавен бюджет за 2026 г., да отменим всички спектакли на площад „Александър Невски" в периода от 9 юли до 9 август 2026 г.". 

Отново се продават билети за спектаклите „Селска чест" и „Палячи" - 9, 10, 11, 15 и 17 юли, и „Турандот" - 9 август, както и за Mamma Mia! - всяка вечер от 24 до 28 юли.

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