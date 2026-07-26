СИНЯ ЛАМПА! Строителният бос Борислав Сретков-младши преби брутално жена си (ЕКСКЛУЗИВНИ СНИМКИ)

Строителният бос Борислав Сретков-младши, който е син на някогашния футболист от ЦСКА Борислав Сретков, е пребил брутално съпругата си А. П. пред очите на невръстната им дъщеричка, в семейния палат в столичния квартал “Драгалевци”, издадоха униформени, дошли да го озаптят.

По данни на очевидци, малко преди обед на 24 юли т.г., от имението се разнесли кански писъци на жена. Играещата на близо дъщеря на семейството и нейните приятелчета чуват виковете за помощ и на практика спасяват майката, прониквайки в къщата през задна врата, т.к. насилникът предвидливо бил заключил парадния вход за да не може тя да избяга.

По-късно пред полицаите озлочестената съпруга на Сретков разказала, че мъжът й се прибрал сутринта във видимо неадекватно състояние. Приличал на човек, употребил тежки наркотици, смесени с литри алкохол, чиято миризма се разнасяла щедро навсякъде.

Започнал да заплашва А. П., че ще убие нея, тъща си и ще й отнеме детето. Хвалел се, че родителите му поддържат тесни връзки с ключови шефове от столичната полиция, ето защо бил недосегаем.

Вербалната агресия бързо прераснала във физическа, а озверелият бабаит ритал, удрял и влачил крехкото тяло на жена си из целия им дом, блъскайки я в стените. С последни сили пострадалата, която видимо тежи едва 40 килограма, се добрала до телефон и извикала патрулка.

Докато чакат органите на реда, Сретков успял да се самонарани с остър предмет, инсценирайки, че той е жертва на нападение, разказват присъствали на баталната сцена.

Близки до фамилията издадоха, че Борислав Сретков-младши е син на някогашната футболна легенда от ЦСКА Борислав Сретков, който след приключване на спортната си кариера успешно се инфилтрира в средите на тежката номенклатура. За него се мълви, че е сред “назначените” милионери, получили партийни куфарчета. След демократичните промени завърта успешен бизнес и дори издава няколко книги, посветени на Китай. Предпочита да го наричат предприемач и експерт по пролемите на Китайската народна република. Злите езици пък твърдят, че още навремето футболът бил прикритие за международен шпионаж, което обяснявало тесните му връзки с най-мракобесните фигури от бившата БКП.

За разлика от баща си, синчето Борислав Сретков-младши бил същински провал и срам за фамилията. Според психолози, които през годините са го преглеждали, той бил с болезнена привързаност към майка си и страдал от тежък Едипов комплекс, който бил в основата на нестабилната му душевност.

Въпреки, че сравнително рано създава семейство с красивата си съпруга А. П., брачният живот е истински кошмар за нея и общото им дете. Пиянските скандали били ежедневие в дома им, а дрогата трайно се настанява помежду им, рушейки любовната идилия.

Недоброжелателите на Сретков-младши се кълнат, че той бил пациент на психиатрични клиники, а най-често спряганите диагнози били биполярно разстройство и шизофрения. Употребата на забранени упойващи вещества, смесени със силните медикаменти, редовно отключвали пристъпи на агресия, а тежката му ръка се стоварвала върху крехката съпруга.

Връзките на мастития му баща си казвали думата и често побоите бивали потулвани от ченгетата. Така например през 2021 г. жена му отново извикала полиция, но Сретков продължил зверски да я рита в корема пред очите на униформените. Те пък се правели, че не виждат какво става и отказали да го задържат.

Добре запознати източници допълват, че зад редовното психическо и физическо насилие от страна на Сретков към съпругата му, стоял и огромен финансов интерес. От години келешът и компанията му се опитвали да завземат семейния палат в Драгалевци, който той и съпругата му заедно (с равни дялове 50/50) закупуват и застрояват, показва справка в имотния регистър.

Бащата на псевдо богаташа, както и майка му Анна Костадинова обаче му поставяли ултиматум да лиши съпругата си от законно притежаваната половина от имота.

Добре запознати с историята на Сретков-младши разясниха, че всъщност той стартирал целия бизнес с помощта на съпругата си, т.к. бил крайно неамбициозен, мързелив и (както вече казахме) имал тежки проблеми с алкохол и всякакви забранени вещества.

Семейни приятели се кълнат, че той многократно взимал пари от жена си и нейното семейство, а когато след множеството побои и тормоз финансовите инжекции от тъста и тъщата секнали, започнал да дои за кеш мама и тате.

Властните му родители от своя страна поставили ултиматум, че ще го издържат само ако завземе къщата и унищожи майката на детето си, която им била трън в очите.

Драгалевските клюкари сипват допълнително сол в семейната рана, шушукайки, че старите Среткови очевидно подкрепяли насилието, упражнявано от синчето им, понеже всеки път когато чуели как любимият им Борко налага законната си половинка, те вместо да се намесят, блокирали номера й, отказвали да се притекат на помощ.

Наши източници от номенклатурните среди повдигнаха завесата, че Анна и Борислав Среткови всъщност водят доста охолен и безгрижен живот на брега на морето в Ларнака (Кипър), където са собственици на безброй имоти и въртят офшорните си компании, които пък им носят доходи, достатъчни да се обзаведат с имоти в центъра на Берлин. За да не бие благополучието им на очи, старият Сретков разпространявал мълвата, че всъщност живее в Китай, което нямало много общо с истината.

“Техният life is life е толкова охолен, че нямат никакво намерение да си развалят рахата с превъзпитание на отрочето, което мародерства навред”, коментира някогашен авер на бившия футболист.

Представители на столичния хайлайф допълниха, че освен всичко друго, милионерският наследник бил виден кръшкач, любител на платени ласки.

Най-актуалната му изгора била някогашна треторазрядна чалга певица с инициали Н.Х, която поради липса на особено голям талант захлебвала чрез най-древната професия, обслужвайки мутри, нарко дилъри, квартални апаши, дребни ченгета и всякаква сволоч на обидно ниска за бранша тарифа от 100 евро на час.

Престарялата пеперуда от своя страна всячески поощрявала домашното насилие и дори сама звъняла на съпругата А. П. за да я заплашва и изнудва за пари. В тормоза се включвала и майката на жрицата, която от село, докато храни кокошките и козите, набирала номера на младата госпожа Среткова и кълняла като анадолска вещица

Ето защо не би било чудно ако последният побой е инспириран именно от платената разпоретина, в опит да развали брака им и да се нанесе в луксозната къща като втора съпруга.

В следващ материал по темата очаквайте нови, още по-скандални разкрития за фамилия Среткови и бизнеса на бабаита, потрошил кокалите на жена си.

Източник: crimesbg.com