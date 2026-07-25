Вицепремиерът Пулев: България и Виетнам имат голям потенциал за разширяване на индустриалното и инвестиционното сътрудничество https://crimes.bg/vodeshha-tema/vicepremierat-pulev-balgariya-i-vietnam-imat-golyam-potencial-za-razshiryavane-na-industrialnoto-i-investicionnoto-satrudnichestvo/197668 Crimes.bg

Виетнам е важен стратегически партньор на България в Югоизточна Азия

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев проведе среща с извънредния и пълномощен посланик на Република Виетнам в България Н. Пр. Нгуен Тхи Мин Нгует. В рамките на разговора беше обсъдено развитието на стратегическото партньорство между двете държави.

Министър Пулев подчерта, че България ще продължи да работи за задълбочаване на икономическото и индустриалното сътрудничество с Виетнам и за реализиране на нови възможности за бизнеса на двете страни.

„Провеждаме политика на отворени врати и искрено желаем да имаме амбициозен план за разширяване на сътрудничеството с Виетнам във всички области", подчерта икономическият министър.

По време на срещата бяха обсъдени подготовката на 25-ата сесия на Българо-виетнамската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество през тази година, организирането на съпътстващ бизнес форум, както и възможностите за развитие на съвместни инвестиционни проекти и партньорства между компании от двете държави, включително създаването на съвместни предприятия в области с висок потенциал за развитие.

Вицепремиерът представи предимствата на България като инвестиционна дестинация и акцентира върху възможността страната ни да бъде производствена база, логистичен център и вход към Единния европейски пазар за виетнамските компании.

„България е кръстопът не само за дигиталната инфраструктура, но и за транспорта и енергетиката. Затова можем да бъдем вашата предпочитана дестинация, вашата отправна точка и вашият вход към европейския пазар", посочи още Пулев.