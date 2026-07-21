Спортист залови двама да дърпат райски газ зад волана (ВИДЕО)

Професионалният културист Валентин Петров засне двама млади мъже да пълнят балони с райски газ и да ги вдишват, докато са в автомобил.

Скандалното видео бе публикувано от самия спортист късно снощи в социалните мрежи (20 юли) и предизвика остра обществена реакция.

Граждани настояват прокуратурата да се самосезира и да издири въпросния водач, за който от видеото става ясно, че вече има провинения на пътя и дори е бил арестуван за всевъзможни изцепки.

На кадрите се виждат два пълнителя за райски газ, достатъчни за стотици балони.

"Не гледате ли новини, не виждате ли колко катастрофи стават заради такива като вас", пита ги културистът.

Спътникът на шофьора, за който се предполага, че му е брат, умолява Петров да не вика полиция, тъй като наскоро е лежал за 72 часа в ареста и ако пристигнат органите на реда "той моментално влиза в затвора". Не е ясно дали спортистът се е обадил на 112.

trud.bg