Как Иван Демерджиев се оказа собственик на 411 имота за 16 млн. лв.

Бившият вътрешен министър Иван Демерджиев се оказа собственик на 411 недвижими имота за 16 милиона лева, придобити чрез сенчести сделки. Зам.-председателят на ДПС Хамид Хамид обяви в Народното събрание, че сезира прокуратурата за схеми със земеделски земи в Пловдив. Разкритията сочат, че през 2020 Демерджиев купил джип Порше Макан на съпругата си Анета за едва 1795 лв., без да го декларира пред КПКОНПИ. Заподозреният коментира, че е имал солидна адвокатска практика в продължение на 26 години и е преминал през подробна данъчна проверка.

Чрез фирмата „Индъстриъл Пропъртис Дивелъпмънт“ ООД, където Демерджиев притежава 33,33% дял, той работи в съдружие с Младен Младенов от „Реал ММ“ и Владимир Христев от „Ви Ейч Инвест къмпъни“ ЕООД. Триото изкупува стотици декари земеделски земи, чийто статут е променян с помощта на чиновници от Министерството на земеделието и храните. Парцели са прехвърляни на буферни дружества като „Касколев груп“ на Кристиян Касколев и „Да Билд 11“ ЕООД на Даниел Йорданов, укривайки стотици хиляди левове данъци чрез сделки на тройно по-ниски цени.

Офшорната фирма „Пловдив парк дивелъпмънт“ ЕООД продава над 300 декара край магистрала Тракия на Демерджиев за 2 600 000 лв., след което е прехвърлена на малоимотната Кристина Ненкова. Имотното разкритие идва след уволнението на Калин Стоянов и скандал с оскъпяване на договор с фирмата „Юра трейд“ за личните документи с 81 милиона лева. По този казус Иван Демерджиев е с повдигнато обвинение и с мярка за отклонение гаранция от 10 000 лв.

Източник: Уикенд