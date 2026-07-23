Адвокати и вещи лица поръчали побой над Николай Попов? (СНИМКИ)

Лидерът на гражданската формация „Сияние“ е бил следен и сплашван в продължение на няколко месеца.
ПИК научи от свои източници, че в момента тече разследване по случая.
Предполага се, че в дъното на поръчката стоят небезизвестният с фалшивите си експертизи Станимир Карапетков и негов приближен адвокат.
Адвокатската кантора на шуменския адвокат Николай Димитров чрез ударна бригада, която работи към кантората, е следила Попов в продължение на месеци.
Целта на мероприятието била да се заглуши гласът на Попов, който се бори със схемите на ПТП мафията и е лично потърпевш от тях.
Попов е подал официален сигнал до прокуратурата за фалшивите експертизи, като тя разследва Карапетков за десетки подобни случаи.
Групата причаквала близки на жертви на ПТП и ги е притискала да сключват договори за правна помощ с кантората на Димитров. Впоследствие са прибирани до 90% от обезщетенията за смърт, които достигат до 1 млн. лева.
Чрез тази схема кантората на Димитров е прибрала милиони.
След като се почувствали засегнати от дейността на Николай Попов, дали мръсна поръчка той да бъде следен и сплашван.
Част от групата бил и активистът на „Величие“ Йордан Мицикулев, който набирал пострадали в област Пазарджик.
Лидер на ударната бригада бил боксьорът Васил Георгиев от Владая. Същият е братовчед на кримигероя Калоян – Цимбика.
Освен с побои и следене Георгиев се занимавал с набиране на нови пострадали от ПТП, като от всяка катастрофа получавал солиден процент.
Част от групата били и полицаи, които също подавали „клиенти“.
Източник: pik.bg