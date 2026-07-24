Сериозни проблеми с парите в брой смутили Демерджиев при шопинга със съпругата му в Италия Особен афинитет към най-престижните модни брандове, начело с "Луи Вюитон", "Диор" и "Шанел", има г-жа Демерджиева https://crimes.bg/vodeshha-tema/seriozni-problemi-s-parite-v-broy-smutili-demerdzhiev-pri-shopinga-sas-saprugata-mu-v-italiya-3/197643 Crimes.bg

Един от най-имотните вътрешни министри в историята на България - Иван Демерджиев, е изпитал сериозни проблеми с парите в брой по време на един от шопинг туровете си в престижни италиански бутици, които е посещавал преди време в компанията на съпругата си, разказаха пред БЛИЦ техни близки.

Както се вижда, по време на появата на съпрузите в обществото, те са любители на луксозните маркови тоалети. Особен афинитет към най-престижните модни брандове, начело с "Луи Вюитон", "Диор" и "Шанел", има г-жа Демерджиева.

Стройната дама обича да показва своите изискани, но доста солидни откъм цени, одежди.

Припомняме, че фамилията притежава рекордните 411 имота, в които освен многобройните апартаменти, личат и стотици земеделски земи.

Наемите, които Демерджиев и семейството му получават, възлизат на много солидни суми.

Източник: blitz.bg