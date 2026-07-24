Сериозни проблеми с парите в брой смутили Демерджиев при шопинга със съпругата му в Италия

Един от най-имотните вътрешни министри в историята на България - Иван Демерджиев, е изпитал сериозни проблеми с парите в брой по време на един от шопинг туровете си в престижни италиански бутици, които е посещавал преди време в компанията на съпругата си, разказаха пред БЛИЦ техни близки.
Както се вижда, по време на появата на съпрузите в обществото, те са любители на луксозните маркови тоалети. Особен афинитет към най-престижните модни брандове, начело с "Луи Вюитон", "Диор" и "Шанел", има г-жа Демерджиева.
Стройната дама обича да показва своите изискани, но доста солидни откъм цени, одежди.
Припомняме, че фамилията притежава рекордните 411 имота, в които освен многобройните апартаменти, личат и стотици земеделски земи.
Наемите, които Демерджиев и семейството му получават, възлизат на много солидни суми.
Източник: blitz.bg