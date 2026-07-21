Украйна ликвидира "бащата" на руските стратегически ракетни двигатели

Военен инженер, доктор на науките, работещ в предприятие, произвеждащо двигатели за стратегическата авиация на Руската федерация, беше ликвидиран в град Самара, Русия. Операцията е извършена от доброволческото подразделение "Отряди Буданов", съобщава в публикация в своя Telegram канал журналистът и блогър Сергей Иванов.

Става дума за Андрей Тисарев - ръководител на конструкторския отдел в областта на термофизиката и газодинамиката на авиационните двигатели в Конструкторското бюро (ОКБ) на АД "ОДК Кузнецов".

Според Иванов той е бил ликвидиран вечерта на 15 юли на улица "Лукачова" в Самара.

"Тисарев е носил титлата кандидат на техническите науки и е бил автор на патенти в областта на конструкцията на самолетни двигатели", пише блогърът.

Според Иванов, разработките на инженера са били използвани в руската стратегическа авиация.

"Той е допринесъл за извършването на руски ракетни атаки срещу цивилното население на Украйна, с помощта на руски стратегически ракети и бомбардировачи", пише той.

Предприятието "ОДК Кузнецов", където е работил инженерът, произвежда и поддържа силови установки за самолети Ту-95МС и Ту-22М3. Заводът работи и с двигатели за тежки транспортни хеликоптери Ми-26.

Иванов съобщи, че доброволческото подразделение "Отряди Буданов", което досега не е било коментирано публично, е участвало в операцията.

Представител на "Отляди Буданов" увери, че всяко лице, замесено в престъпления срещу Украйна, ще бъде идентифицирано и наказано.

"Всички руски престъпления са документирани и се приписват на конкретни лица, а отмъщението за тях ще бъде неизбежно, независимо от "гърбовете на извършителите", подчертават участниците в движението.

dnes.bg