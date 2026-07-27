КРИМИНАЛНО

МЪЛНИЯ! Владо Загатото измъчван жестоко, преди да бъде изгорен жив. Бившата гимнастичка Симона Пейчева се спасила на косъм от килърите (ПРЕДИСТОРИЯ)

https://crimes.bg/kriminalno/malniya-vlado-zagatoto-izmachvan-zhestoko-predi-da-bade-izgoren-zhiv-bivshata-gimnastichka-simona-peycheva-se-spasila-na-kosam-ot-kilarite-predistoriya-3/197865 Crimes.bg
Iva Ivanova
147
МЪЛНИЯ! Владо Загатото измъчван жестоко, преди да бъде изгорен жив. Бившата гимнастичка Симона Пейчева се спасила на косъм от килърите (ПРЕДИСТОРИЯ)
Iva Ivanova
147

 

Бизнесменът Владимир Янков - Владо Загатото, е бил жестоко измъчван, след което е запален жив. Това твърдят източници от МВР пред ПИК. Припомняме, че медията ни по-рано днес съобщи, че след подаден сигнал за пожар в луксозна къща в град Банкя огнеборците се натъкват на овъгленото тяло на Загатото.

Янков притежава много голям бизнес с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия.

Той е добре познат в хайлайф средите със забежките си с известни българки.

ПИК научи, че снощи Загатото е вечерял в ресторант "Келари" с бившата гимнастичка Симона Пейчева. Двамата поддържат връзка от 2 години, като живеят на семейни начала, но често се карат и разделят. По наша информация и този път между тях възниква конфликт по време на вечерята и Пейчева не се прибира със Загатото. Това я спасява от сигурна смърт, тъй като по това време килърите вече очакват бизнесмена в дома му.

В миналото Загатото е имал връзка и с чалга певицата Мария. Той има две деца от две различни жени. Едно от първата му съпруга Фани и още едно от красавица на име Славена, която в момента живее с Антон Краус, сина на бившия транспортен министър Вилхелм Краус.

Малко след вечерята в ресторант "Келари" и след скандала със Симона Пейчева, Загатото освобождава охраната си и се прибира сам вкъщи. Там го изненадват килърите. Според предварителната информация, с която ПИК разполага, бизнесменът е пребит жестоко и измъчван, след което е изгорен жив, а в последствие е запалена и къщата. Целта на килърите е била да заличат всички следи.

Твърди се, че Загатото притежава голям криптопортфейл, който убийците му искали да откраднат.

Припомняме, че Владимир Янков има много голям бизнес с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия.

Сред брандовете, на които е партнирал и представлявал за България са световни гиганти като Pelican Rouge, VendingPack, ICS, PURO Fairtrade Coffee, La Pavoni, Simat, Saeco, Gaggia, Necta, Grimac, ILAB, Evoca Group, Regilait Professional, Ristora, Bibo, Paccor, N&W, SGL, Covim Espresso Life, Gimoka, Pera, Gran Caffè Garibaldi, Vandino Caffè, Miko и много други.

Янков приживе беше собственик и съдружник в ЗАГАУТО ЕООД, ЗАГАТО ЛОГИСТИК ЕООД, ЗАГАТО ООД, ФАСТ СЪРВИЗ ООД и “ТОМАН БЪЛГАРИЯ“ ООД. Приходите им са впечатляващи и най-високите достигат впечатляващите 100 млн.лв., сочи справка в търговския регистър.

Източник: pik.bg

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