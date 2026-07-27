МЪЛНИЯ! Владо Загатото измъчван жестоко, преди да бъде изгорен жив. Бившата гимнастичка Симона Пейчева се спасила на косъм от килърите (ПРЕДИСТОРИЯ) https://crimes.bg/kriminalno/malniya-vlado-zagatoto-izmachvan-zhestoko-predi-da-bade-izgoren-zhiv-bivshata-gimnastichka-simona-peycheva-se-spasila-na-kosam-ot-kilarite-predistoriya-3/197865 Crimes.bg

Бизнесменът Владимир Янков - Владо Загатото, е бил жестоко измъчван, след което е запален жив. Това твърдят източници от МВР пред ПИК. Припомняме, че медията ни по-рано днес съобщи, че след подаден сигнал за пожар в луксозна къща в град Банкя огнеборците се натъкват на овъгленото тяло на Загатото.

Янков притежава много голям бизнес с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия.

Той е добре познат в хайлайф средите със забежките си с известни българки.

ПИК научи, че снощи Загатото е вечерял в ресторант "Келари" с бившата гимнастичка Симона Пейчева. Двамата поддържат връзка от 2 години, като живеят на семейни начала, но често се карат и разделят. По наша информация и този път между тях възниква конфликт по време на вечерята и Пейчева не се прибира със Загатото. Това я спасява от сигурна смърт, тъй като по това време килърите вече очакват бизнесмена в дома му.

В миналото Загатото е имал връзка и с чалга певицата Мария. Той има две деца от две различни жени. Едно от първата му съпруга Фани и още едно от красавица на име Славена, която в момента живее с Антон Краус, сина на бившия транспортен министър Вилхелм Краус.

Малко след вечерята в ресторант "Келари" и след скандала със Симона Пейчева, Загатото освобождава охраната си и се прибира сам вкъщи. Там го изненадват килърите. Според предварителната информация, с която ПИК разполага, бизнесменът е пребит жестоко и измъчван, след което е изгорен жив, а в последствие е запалена и къщата. Целта на килърите е била да заличат всички следи.

Твърди се, че Загатото притежава голям криптопортфейл, който убийците му искали да откраднат.

Припомняме, че Владимир Янков има много голям бизнес с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия.

Сред брандовете, на които е партнирал и представлявал за България са световни гиганти като Pelican Rouge, VendingPack, ICS, PURO Fairtrade Coffee, La Pavoni, Simat, Saeco, Gaggia, Necta, Grimac, ILAB, Evoca Group, Regilait Professional, Ristora, Bibo, Paccor, N&W, SGL, Covim Espresso Life, Gimoka, Pera, Gran Caffè Garibaldi, Vandino Caffè, Miko и много други.

Янков приживе беше собственик и съдружник в ЗАГАУТО ЕООД, ЗАГАТО ЛОГИСТИК ЕООД, ЗАГАТО ООД, ФАСТ СЪРВИЗ ООД и “ТОМАН БЪЛГАРИЯ“ ООД. Приходите им са впечатляващи и най-високите достигат впечатляващите 100 млн.лв., сочи справка в търговския регистър.

Източник: pik.bg