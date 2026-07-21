Беглец, издирван от полицията, намушка туристи пред Акропола в Атина

Нападателят е бил арестуван и преди за обида на хора и притежание на нож, но заповедта на прокурора, с която е наредено задържането му, не е била изпълнена, тъй като полицията не е могла да го открие.

60-годишен мъж намушка и рани двама туристи във вторник сутринта близо до древния Акропол в гръцката столица Атина, съобщи полицията, предава Kathimerini.

Нападателят атакува с нож мъж и жена, и двамата американци с гръцки произход, близо до входа на Музея на Акропола, който се намира в подножието на хълма Акропол. Инцидентът е станал малко след 8 часа тази сутрин.

Жената е получила леки наранявания на крака, докато мъжът е по-сериозно ранен с рани по ръката, съобщиха от полицията.

Нападателят е задържан, а двете жертви са транспортирани с линейка до болницата на Червения кръст, съобщиха властите.

Самоличността на нападателя не беше уточнена веднага, но полицията съобщи, че изглежда става въпрос за човек със психически проблеми.

Атаката не стана повод за затваряне на обектите, които продължиха да работят както обикновено. Гръцките медии съобщиха, че нападателят е заплашвал случайно минувачи с нож и че полицията е била сигнализирана от гражданин.

Първоначалната информация сочи, че нападателят е 60-годишен гръцки гражданин, който е бил арестуван в миналото за обида на хора и притежание на нож. Заповед на прокурора от 2022 г., с която е наредено задържането му, не е била изпълнена, тъй като полицията не е могла да го открие.

Подобни атаки са рядкост в Гърция.

Хълмът Акропол в Атина е дом на близо 2500-годишния храм Партенон, както и на други паметници, и привлича милиони туристи. Миналата година около 4,6 милиона души са посетили мястото.

trud.bg