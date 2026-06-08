Две "джуджета" изпълзяха от килера, за да ръсят лъжи за Пеевски Дълбоката държава активира Кокинов и Ламбовски срещу лидера на ДПС https://crimes.bg/vodeshha-tema/dve-dzhudzheta-izpalzyaha-ot-kilera-za-da-rasyat-lazhi-za-peevski-3/194074 Crimes.bg

Изхвърленият от съдебната власт софийски градски прокурор Николай Кокинов и смуглата фигура на Димитър Ламбовски бяха активирани в ефир вчера и днес, за да ръсят лъжи срещу Делян Пеевски.

Различни медии свързват персоните им с лидера на задкулисния кръг "Осемте джуджета" Петьо Еврото, но явно дълбоката държава се е заела да изпере имиджа им и да ги хвърли в долнопробна атака срещу лидера на ДПС.

Седмици след като Делян Пеевски доброволно се отказа от държавната си охрана и темата за нея престана да бъде дъвка за жълтопаветните лидери, последните и техните кукловоди се опитват всячески да узурпират публичното пространство с нова порция манипулации. И за целта изкарват на сцената третокласни "актьори" като Кокинов и Ламбовски.

И тъй като публичното пространство е динамично и всяка новина измества следващата със скоростта на светлината, то е добре да напомним на българското общество кои се опитват да го заблуждават с брътвежите си и плитките сценарии, които чертаят.

Кокинов, който се изцепи, че Пеевски трябва да бъде обект на разследване за "гигантските" кредити от ББР, сам попадна в грандиозен скандал през април 2013 г., заради който бе принуден да си подаде оставката. Напускането му бе предизвикано от скандал с изтекли аудиозаписи (известен като аферата „Банкя“), в които той обсъжда текущи разследвания с бившия земеделски министър Мирослав Найденов и Бойко Борисов, към когото отправи репликата: "Ти си го избра! Не ми се подсмихвай".

Висшият съдебен съвет (ВСС) единодушно приема оставката му.

Вместо да потъне вдън земя от срам, обаче Кокинов се пренасочва към адвокатската кариера и сега е защитник на доскорошния владетел на "ЛукОйл" Валентин Златев.

Хората сами могат да си направят извода дали могат да вярват на лице, което е прокудено от съдебната власт.

Не по-малко скандална е и персоната на Димитър Ламбовски.

Преди да стане част от царската парламентарна група на НДСВ, той дълги години е гравитирал около сенчести групировки.

До 1999 г. той е в управата на купената от Младен Михалев-Маджо и компания Първа източна международна банка.

Ламбовски е прокурист на фирма „Интергруп – България“ заедно със Стефан Николов. В „Интергруп – България“ и „Интергруп енд партнерс“ бяха съдружници редица силови босове.

От няколко години медии го посочват като инвеститор в най-голямото частно гробище в България, това в столичния квартал "Бояна".

През 2020 г. лидерът на „Да, България“ Христо Иванов, известен още в политическите среди и с прякора Мравояда, изпадна в скандална ситуация, докато излъчваше на живо от протеста на Орлов мост снощи. Докато той е между хората и част от тях го поздравяват и се снимат с него, се приближава мъж, който също иска снимка с думите: „Я да се снимаме сега, че като станеш премиер, да не ни забравиш и нас“. После се навежда към Христо Иванов и му съобщава: „Аз съм си изключил телефона, защото оня се е обадил на Маджо“. Лидерът на ДБ му прави знак да мълчи и обяснява, че в момента предава „лайв“. Мъжът повтаря, че е имало разговор с Маджо. Иванов очевидно се сконфузва от ситуацията, а камерата се отмества от двамата и няколко минути снима само тълпата от протестиращи. „После ще говорим“, казва мъжът и се дръпва. Събеседникът на Христо Иванов бе разпознат от кадрите във Фейсбук като бившия депутат от НСДВ Димитър Ламбовски. Според други коментар в мрежата, този, който „се обадил на Маджо“ е Прокопиев.

В неделната вечер, обаче Ламбовски бе представен като бизнесмен, чийто думи имат значение и едва ли не трябва да бъдат приемани за чиста монета.

За щастие голяма част от хората притежават добра памет и знаят на кого могат да вярват и на кого не. Колкото и да се опитват да го заблуждават, значителна част от българското общество е наясно, че манипулациите са се превърнали в разменна монета в бизнеса и политиката. Но в същото време вярват и на фактите, а те недвусмислено показват, че Делян Пеевски бе сред малцината, които през последното десетилетие отстояваше националните интереси, защитаваше интересите на българските граждани и малцинствените групи и водеше ожесточена война срещу спекулата и растящата инфлация.

Тези факти не могат да се пренебрегнат и заменят с дрънканиците на компрометирани фигури, защото истината винаги побеждава!

Източник: blitz.bg