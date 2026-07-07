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Делян Пеевски, лидер на ДПС: Подкрепяме постигнатото замразяване на договора с “Боташ”

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Iva Ivanova
35
Делян Пеевски, лидер на ДПС: Подкрепяме постигнатото замразяване на договора с “Боташ”
Iva Ivanova
35

 

Изразяваме удовлетворение от информацията за постигнатото на среща с българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Ердоган замразяване на договора с “Боташ” за 15 месеца. 

Споделяме заявеното основание за замразяването на договора с това, че България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ и ще се работи по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия. 

Този жест от турска страна е пример за добросъседски взаимоотношения, които за нас са особено важни, тъй като Турция е ключов стратегически партньор за България. 

Източник: dps.bg

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