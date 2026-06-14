36 ареста при акции в Ботунец и София, задържана е част от Бандата на калашниците (видео) Вече са образувани 6 досъдебни производства за рекет, сводничество и изнудвания https://crimes.bg/vodeshha-tema/36-aresta-pri-akcii-v-botunec-i-sofiya-zadarzhana-e-chast-ot-bandata-na-kalashnicite-video-3/194529 Crimes.bg

Десетки са арестувани при спецакция в "Ботунец" и други части на София за рекет, изнудване и проституция, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в профила си във Фейсбук. Общият брой на задържаните е 36, като част от тях са от Бандата на калашниците, разкри малко по-късно директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов, за когото беше обявено, че временно ще изпълнява функциите на главен секретар на МВР.

"Държавата си влиза във функциите. Недосегаеми няма. Анклави - също. Мръсните пари ще бъдат изкарани на светло. Това е само началото. Поздравления за служителите на МВР - главен комисар Любомир Николов, СДВР, ГДЖСОБТ и ГДБОП", написа силовият министър.

Образувани са 6 досъдебни производства за рекет, сводничество и изнудвания.

Целият квартал е блокиран от полиция. Има пропускателни пунктове на входа на Ботунец.

Бандата на калашниците нашумя покрай зверската катастрофа на "Челопешко шосе". Зад воланите на двата автомобила бяха 28-годишният Васко Филипов и 34-годишният Траян Филипов от Ботунец. Разследващите смятат, че двамата са се състезавали по улиците на столицата със скорост около 150 км/ч. В хода на гонката автомобилът, управляван от Васко Филипов, се е врязал в автобус от градския транспорт. Въпреки опита на водача на автобуса да избегне удара, сблъсъкът е бил неизбежен.

След смъртоносния инцидент в публичното пространство се появиха твърдения за възможни връзки на Васко Филипов с групата, известна като "Калашниците". Като основание се посочват негови публикации в социалните мрежи, на които позира с облекло, носещо символиката на групировката.

Малко по-късно гл. комисар Любомир Николов съобщи подробности за спецакцията.

"Над 30 души са задържани при спецакция на полицията в столичния квартал "Ботунец" и други части на София, а някои - и извън столицата", съобщи на брифинг директорът на СДВР, за когото беше обявено, че временно ще изпълнява функциите на главен секретар на МВР. Те са от криминалния контингент и главно от т.нар. група "Калашниците", информира той, като отбеляза, че с усилията на ГДБОП, Столичната полиция и ГДЖСОБТ са задържани общо 36 души към този момент, но предстоят още арести.

Установени са множество адреси, на които в момента полицията претърсва и открива инкриминирани вещи, свързани с дейността на групата, допълва БТА. Работи се по шест образувани вече досъдебни производства на градската и районната прокуратура, каза още той. Основните дейности, за които ще бъдат повдигнати обвинения на задържаните, са рекет, сводничество и изнудвания.

Николов уточни, че на някои от местата полицията открива оръжия, списъци с момичета, които най-вероятно проституират за определени лица, но впоследствие ще бъдат дадени повече подробности. Има лица, които са роднини в престъпната група, каза той, като уточни, че повечето от задържаните са криминално проявени.

Николов апелира хората да подават сигнали своевременно, когато видят в своите райони някой, който безчинства и нарушава обществения ред. Наясно сме, че не само в София, но и други части на страната съществуват други групи, които се занимават с разнородна престъпна дейност, посочи главен комисар Николов. МВР ще бъде безкомпромисно, тяхното време ще свърши, заяви той.

Преди дни относно т. нар. група "Калашниците", министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев посочи, че протичат мащабни действия не само по отношение на тази група, а и спрямо всяка група или отделни хора в страната, които са замесени в подобни практики или демонстрират висок стандарт на живот, без да имат необходимите доходи. Изчакайте резултатите, те ще бъдат бързи и категорични, увери тогава министърът.

Източник: dir.bg